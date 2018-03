Stronach/Dietrich: Budgetgipfel zur Lage der Nation gefordert

Verlässliche Zahlen nur durch unabhängige Experten

Wien (OTS) - "Es ist angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit nicht verwunderlich, wenn ein Bürger nicht weiss, was er in den nächsten Jahren verdienen wird. Aber es ist beunruhigend, wenn eine Regierung nicht in der Lage ist, die wirtschaftliche Situation richtig einzuschätzen. Deshalb fordern wir erneut die Offenlegung aller Zahlen und Fakten zum Budgethaushalt sowie einen Budgetgipfel mit nationalen und internationalen Experten, die vor allem eines sind:

unabhängig", stellt die geschäftsführende Klubobfrau des Team Stronach, Waltraud Dietrich, in einer Reaktion auf die Aussagen von Vizekanzler Michael Spindelegger im "Ö1-Journal zu Gast" fest.

Alle Versuche, das klaffende Budgetloch, von dem die Regierungsparteien nun so überrascht sind, schönzureden, könnten von der offensichtlichen Wählertäuschung nicht ablenken. Die Regierungsparteien hätten bei den Menschen vor der Wahl falsche Hoffnungen erweckt. "Keine Verbesserung für die Familien, aber stattdessen die Drohung, die Anhebung des Frauenpensionsalter durch die Hintertür einzuleiten, so sieht bei Rot und Schwarz die Einlösung von Wahlversprechen aus", so Dietrich. "Eine Anpassung des Frauenpensionsalters kann erst Thema werden, wenn es auch genügend Arbeitsplätze und gleiche Löhne für die Frauen gibt und Kindererziehungszeiten voll angerechnet werden. Die Bürger erwarten sich endlich eine seriöse Politik, die sich an den Werten von Fairness, Wahrheit und Transparenz orientiert", betont die geschäftsführende Klubobfrau.

