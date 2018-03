"profil": Klage gegen Stift Admont abgewiesen

Ex-Zögling wollte 410.000 Euro Schadensersatz - geht nun in Berufung

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, gibt es im Zivilprozess gegen das Stift Admont und zwei Patres ein Urteil des Landesgerichts Leoben. Die Klage eines Ex-Zöglings auf 410.000 Euro Schadensersatz wegen sexueller und gewaltsamer Übergriffe in den 1960er-Jahren wurde abgewiesen. Der Grund: Das Stift sei in der fraglichen Zeit zwar Schulerhalter des Stiftsgymnasiums gewesen, diesem sei zuvor jedoch das Öffentlichkeitsrecht verliehen worden. Bei den Patres habe es sich um "handelnde Organe des Bundes" gehandelt, das Stift sei somit für deren Taten nicht verantwortlich gewesen. Die Klage gegen die beiden wurden wegen "Unzulässigkeit des Rechtsweges" zurückgewiesen. Der ehemalige Internatsschüler, der von rituellen Auspeitschungen und Vergewaltigungen berichtete, geht in Berufung.

Beide Patres haben die Vorwürfe zurückgewiesen und lediglich "gelegentliche Ohrfeigen" zugegeben. Sie waren bis zu ihrer Pensionierung im Sommer 2013 als Seelsorger in steirischen Pfarren tätig.

