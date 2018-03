"Heimat, fremde Heimat": Stolz auf Multikulti in der Schule

Außerdem am 17. November: Hohe Auszeichnung für Harri Stojka

Wien (OTS) - Lakis Iordanopoulos präsentiert in "Heimat, fremde Heimat" am Sonntag, dem 17. November 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Stolz auf Multikulti in der Schule

Die Schulen des Berufsförderungsinstituts (BFI) im fünften Wiener Gemeindebezirk Margareten werden insgesamt von 1.450 Schülerinnen und Schülern besucht. 95 Prozent von ihnen haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Die Schule wurde 1983 als EDV-Schule gegründet. Inzwischen wurde das Angebot an die Bedürfnisse der Schüler mit Migrationshintergrund angepasst. So werden verschiedene Module von HASCH und HAK sowohl in der Tages- als auch in der Abendschule angeboten. Wegen ihres hohen Migrantenanteils wird die Einrichtung von einigen Bezirksbewohnern etwas abwertend "Ausländerschule" genannt. Der Schuldirektor Fred Burda und sein engagiertes Lehrerteam sind hingegen stolz auf die Vielfalt ihrer Schulgemeinschaft - ihre Schülerinnen und Schüler sprechen insgesamt 40 Sprachen. Ein Bericht von Mehmet Akbal.

Immer mehr Arbeitsmigranten aus der EU

Seit 18 Jahren ist Österreich EU-Mitglied. Der flexible europäische Arbeitsmarkt ist eine Grundlage für eine gemeinsame Wirtschaft. Er bringt Arbeitskräfte dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt, und auch dorthin, wo qualitative Arbeit benötigt wird. Während früher die Mehrheit der sogenannten "Gastarbeiter" aus Nicht-EU-Ländern kam, sind die heutigen Arbeitsmigranten überwiegend EU-Bürger. David Hradetzky berichtet.

Hohe Auszeichnung für Harri Stojka

Die erste Gitarre schenkte ihm sein Vater Mongo Stojka, als er noch ein Kind war. Und so begann die Musikerkarriere von Harri Stojka. Eine Karriere, die bis heute erfolgreich ist. Mehr als 30 Tonträger gehen auf das Konto des Ausnahmegitarristen. Ende Oktober hat die scheidende Kulturministerin Claudia Schmied dem Roma-Musiker das "Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich" verliehen. Durch seine internationale Bekanntheit sei er nicht nur ein Botschafter Österreichs, sondern auch einer eigenen Volksgruppe. Aus diesem Anlass wiederholt die Minderheitenredaktion ein Porträt des Ausnahmemusikers und Gitarrenvirtuosen von Silvana Meixner und Lakis Iordanopoulos.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

