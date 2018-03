Bedarf nach qualifizierter Zeitarbeit steigt weiter an

Konkurrenz aus dem (günstigeren) Ausland nimmt jedoch massiv zu

Investitionen in Sozial- und Weiterbildungsfonds für Zeitarbeiter treten Anfang 2014 in Kraft

Vor kurzem veröffentlichte das BMASK seine jährliche "Stichtagserhebung" zum österreichischen Arbeitsmarkt und damit auch zur Zeitarbeit. "Die Nachfrage nach Zeitarbeit war stets ein Indikator für den gesamten Arbeitsmarkt in Österreich", so Erich Glaser, Berufsgruppensprecher der der Personaldienstleister der Wirtschaftskammer Wien, "Die Ergebnisse bilden auch jetzt das ab, was ohnehin schon am ganzen Arbeitsmarkt zu sehen ist: Die "Angestelltengewerbe" nehmen zu, die klassischen "Arbeitergewerbe", wie Bau oder Industrie nehmen ab." Damit sei, laut Berufsgruppe, eine höhere Nachfrage nach besser ausgebildeten Arbeitskräften eindeutig erkennbar.

Den Hintergrund dazu ortet die Interessensvertretung der Personaldienstleister jedoch im Zuwachs der Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland. "In der Branche wird zunehmend wahrgenommen, dass Firmen auf günstigere Angebote aus dem Ausland zugreifen - dem wollen wir natürlich entgegen wirken", so KommR Gerhard Flenreiss, Fachgruppenobmann der Gewerblichen Dienstleister, Wirtschaftskammer Wien.

Branche ab 2014 zu Zahlungen in den Sozial- und Weiterbildungsfonds verpflichtet

"Wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben, das ist im Hinblick auf die günstige Konkurrenz aus dem Ausland oft schwer. Wir fördern daher unsere Mitarbeiter mit Weiterbildungsmaßnahmen, um sie besser zu qualifizieren und ihnen den Einstieg in den Job zu erleichtern, beziehungsweise die Jobmöglichkeiten zu erhöhen." So Glaser. Mit Inkrafttreten des AÜG Neu sind die Personaldienstleister ab 2014 dazu verpflichtet, Beiträge in den neu eingerichteten Sozial- und Weiterbildungsfonds (§22a f.) einzuzahlen. Damit fließen jährlich zwischen 10 und 11 Millionen Euro in die Aus- und Weiterbildung, wie etwa Facharbeiterausbildungen, von Zeitarbeitern.

Kollektivvertrag für Zeitarbeiter wird 2014 neu verhandelt

Zeitarbeiter verfügen - im Gegensatz zu anderen, europäischen Staaten - über eine Sozialversicherung und einen Kollektivvertrag. Dieser wurde im März 2002 zwischen dem Allgemeinen Fachverband des Gewerbes der Wirtschaftskammer, der Berufsgruppe "Arbeitskräfteüberlasser" und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund/Gewerkschaft Metall-Textil-Nahrung abgeschlossen, und ist ein europäisches Best Practice Beispiel für die rechtliche Gleichstellung von Zeitarbeitern. Der Kollektivvertrag für 2014 wird noch in diesem Jahr zwischen dem ÖGB und der Wirtschaftskammer verhandelt.

