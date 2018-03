Innovationspreis Leader Österreich 2013

Wien (OTS) - Der Innovationspreis Leader Österreich richtet sich an AkteurInnen in ländlichen Regionen Österreichs, die innovative und beispielhafte Projekte und Initiativen durchgeführt haben. Am 13. November 2013 wurden beim LEADER FORUM 2013 in Fieberbrunn, Tirol, 10 Projekte aus Österreichs Leader-Regionen ausgezeichnet. "Durch die Verleihung des Innovationspreises Leader Österreich wird die vielfältige und exzellente Arbeit in den Regionen gewürdigt," so Landwirtschaftsminister Niki Berlakovich. Der Innovationspreis Leader Österreich umfasst die zwei Kategorien "Wirtschaft" und "Kultur, Soziales, Natur". Insgesamt wurden 74 Projekte eingereicht. Besonders erfreulich: Es wurden innovative Projekte aus allen Bundesländern eingereicht. Die Sieger und Siegerinnen wurden in einem mehrstufigen Verfahren von einer unabhängigen Fachjury ermittelt. Nicht nur die ausgezeichneten, sondern alle eingereichten Projekte sind qualitativ äußerst hochwertig und tragen dazu bei, die positive Rolle von Leader für eine innovative ländliche Entwicklung aufzuzeigen.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Innovationspreises Leader Österreich 2013:

Kategorie WIRTSCHAFT:

1. Platz: Kraft.Das Murtal | Industrie- und Wirtschaftsentwicklung Murtal GmbH

2. Platz: Reittherapiehof Bühübl | Andrea und Jürgen Enzenhofer

3. Platz: Lechweg | Tourismusverband Lechtal, TVB Naturparkregion Reutte

Anerkennung: Pro-FiT - Pro Familie im Tourismus | LAG RegioL-Regionalmanagement Landeck

Anerkennung: Wenn Vermieter und Gäste lustvoll ins Gras beißen | Verein Naturparke Steiermark

Kategorie KULTUR, SOZIALES, NATUR:

1. Platz: Rostfest | onomato OG

2. Platz: Create Your Region | Verein zur Regionalen Entwicklung Gmunden-Traunsteinregion

3. Platz: EnergyCamp Pielachtal | LEADER-Region Mostviertel-Mitte

Anerkennung: drehscheibe.frauen.integration | Verein Zukunft Oberinnviertel-Mattigtal

Anerkennung: Initiative für neue Zeitkultur | LAG Oststeirisches Kernland

Das ländliche Entwicklungsprogramm LE07-13 ermöglicht eine Vielzahl von vitalen Projekten und Initiativen in ländlichen Regionen. In der Programmperiode 2007-2013 wurden bisher österreichweit mehr als 8000 Leader-Projekte gefördert. Leader (frz. Liaison entre actions de développement de l'économie rurale) ist Teil des Programms LE07-13. 86 Lokale Aktionsgruppen und eine Vielzahl von ProjektträgerInnen waren und sind im Rahmen des ländlichen Entwicklungsprogramms in Österreich aktiv: Durch das Engagement der Menschen in den Leader-Regionen wurden österreichweit viele beispielhafte innovative Projekte realisiert, die für die Entwicklung von Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Gewerbe, Kultur, sozialer Versorgung, Lebensqualität und anderer Bereiche einen positiven Beitrag geleistet haben. Wichtig ist, dass Leader-Projekte direkt von den AkteurInnen vor Ort getragen oder unter Beteiligung der Bevölkerung umgesetzt werden (bottom-up).

Der LE-Wettbewerb widmet sich jährlich einem für ländliche Regionen wichtigen Thema. Ziel des LE-Wettbewerbes ist es, Initiativen, Projekte und AkteurInnen zu würdigen, die positiv zur Entwicklung ihrer Region beitragen und damit als Modelle für andere gelten. Die bisherigen LE-Wettbewerbe waren: Innovationspreis Chancengleichheit (2012), Agrar.Projekt.Preis (2011), Kulturlandschaften (2010). Der LE-Wettbewerb wird vom BMLFUW und von Netzwerk Land ausgelobt.

