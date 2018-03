GROSZ/WIDMANN richten offenen Brief an NR-Klubobleute zur Bildung einer Allianz für Neuwahlen

Parlamentarische Oppositionsparteien sollen gemeinsamen Neuwahlantrag einbringen

Betreff: Allianz für Neuwahlen - Gegen den Wahlbetrug von SPÖ und ÖVP

Sehr geehrte Klubobfrauen,

sehr geehrte Klubobmänner!

Die Ereignisse der letzten Tage in Bezug auf die Diskussion rund um das Budgetdefizit haben gezeigt, dass das Nationalratswahlergebnis vom 29. September 2013 auf einem einzigartigen Wahlbetrug basiert. Noch nie in der Geschichte Österreichs haben zwei wahlwerbende Parteien die Österreicherinnen und Österreicher so direkt angelogen, wie es SPÖ und ÖVP über den finanziellen Zustand der Republik getan haben. Unseren Landsleuten droht ein Kürzungspaket, wie es auch in der Geschichte der II. Republik einzigartig ist. Anstatt unser Staats- und Verwaltungssystem auf Basis der 599 Reformvorschläge des Rechnungshofes zu reformieren, werden SPÖ und ÖVP sämtliche Lebensbereiche unserer Mitbürger verteuern. Anstatt die 22 Sozialversicherungsanstalten zusammenzulegen, werden SPÖ und ÖVP die Familienbeihilfe kürzen. Anstatt die Österreicherinnen und Österreicher durch eine Verwaltungsreform zu entlasten, werden die Steuern und Abgaben erhöht werden. Der Klein- und Mittelstand wird für die verfehlte Budgetpolitik der vergangenen 7 Jahre büßen müssen. Daher bitten wir Sie im Interesse aller Österreicherinnen und Österreicher auf parlamentarischer Ebene eine Allianz für Neuwahlen zu schmieden. Gemeinsam sollten Sie im Nationalrat einen Neuwahlantrag einbringen. Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende.

Sie wissen, dem Bündnis Zukunft Österreich ist durch das Wahlergebnis vom 29. September ein außerparlamentarischer Aufgabenbereich zugeordnet. Dies hindert uns aber nicht daran, mit Ihnen als Parlamentsparteien gemeinsam für Neuwahlen und daher neue Konstellationen einer Regierungsbildung einzutreten.

