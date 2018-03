FPÖ-Leyroutz: Bestellung von SPÖ-Büroleiter zum Kabeg-Chef wird fatales Nachspiel haben!

Als Beschuldigter in Top-Team-Affäre könnte Gabriel dem Steuerzahler noch teuer kommen

Klagenfurt (OTS) - Die Freiheitlichen kritisieren an der Bestellung des SPÖ-Büroleiters zum Kabeg-Chef nicht nur die politische Vereinnahmung des Gesundheitswesens durch die SPÖ, sondern auch die Tatsache, dass der zum Kabeg-Chef bestellte Arnold Gabriel als Beschuldigter in der Top-Team-Affäre geführt wird und davon auszugehen ist, dass es zu einer Anklage bzw. Verurteilung kommen wird. "Damit hat man ein reines SPÖ-Problem in die Kabeg getragen. Und dies wird, wenn es für Gabriel schlussendlich Konsequenzen seines Handelns geben wird müssen, nicht nur den Aufsichtsräten, sondern auch dem Steuerzahler noch teuer zu stehen kommen", ist der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, empört.

Dass dieses Szenario unausweichlich kommen wird, zeige die erdrückende Beweislast gegen den SPÖ-Büroleiter. Konkret verweist Leyroutz auf Gabriels Aussagen vor der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die im "Profil" zitiert wurden. : "Wörtlich gab Gabriel am 6. Mai als Beschuldigter zu Protokoll: "Auf konkretes Befragen gebe ich an, dass Dr. Kaiser bei der strategischen Entscheidung zur Umsetzung der Kampagne anwesend war und diese Umsetzung entschieden hat. Dr. Kaiser handelte so wie auch Mag. Schäfermeier und ich mit dem Wissen, dass Restmittel des Jahres 2009 vorhanden sind. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Dr. Kaiser, Mag. Schäfermeier und ich gemeinsam entschieden haben, das Geld noch 2009 zu verwenden, eben aus Sorge, dass Landesrat Dobernig (damals FPK-Finanzlandesrat, Anm.) im Jahr 2010 die Geldmittel für die Kampagne nicht mehr freigibt. Dass der Gesamtbetrag von 140.000 Euro auf mehrere Rechnungen aufgeteilt wurde, um eine Befassung und damit verbundene notwendige Genehmigung durch Landesrat Dobernig ebenso zu umgehen wie eine Ausschreibung nach dem Bundesvergabegesetze war glaublich die Entscheidung von Mag. Schäfermeier und mir, Dr. Kaiser war dabei meiner Meinung nach nicht eingebunden."

Gabriel entlastet seinen Chef also hinsichtlich der eingestandenen Umgehung des Vergabegesetzes - eine lässliche Sünde, die mit Verwaltungsstrafe belegt wird. Schwerer wiegen für die BAK-Ermittler nach Profil-Informationen freilich die ersten zwei Sätze der Aussage. Ohne dass es ihm bewusst gewesen sein dürfte, erhärtet Gabriel möglicherweise den Untreue-Verdacht. Schließlich segnete laut Angaben seines Bürochefs Kaiser höchstpersönlich die von den Ermittlern kriminalistisch ins Auge gefassten Kampagnen ab."

Nicht nur der Landesrechnungshofbericht belege also die Tatsache, dass bei der Vergabe eines Auftrages von 140.000 Euro an die einstige SPÖ-eigene Werbeagentur "Top-Team" das Bundesvergabegesetz von Gabriel umgangen wurde, dieser habe dies sozusagen auch selbst zugegeben. "Und nun wird es an der Tagesordnung sein, dass er als Chef der Kabeg Verträge laut dem Bundesvergabegesetz vergibt. Dafür haben gestern SPÖ, Grüne sowie das BZÖ gesorgt", zeigt Leyroutz auf.

Die ÖVP hat sich bei der Bestellung Gabriels zwar "polternd" aus der Affäre gezogen, steht aber offensichtlich trotz der nicht nachvollziehbaren und dem mehr als hinterfragenswürdigen Objektivierungsverfahren weiter koalitionstreu hinter der SPÖ. Die Optik ist daher auch bei der ÖVP eine fatale. In der nächsten Landtagssitzung wird sie beweisen können, wie ernst es ihr mit der Kritik am Postenschacher der SPÖ ist. Denn wir werden entsprechende Anträge einbringen", kündigt Leyroutz an. (Schluss)

