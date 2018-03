Verleihung des PR-Bild Award 2013 findet am 25. November in Hamburg statt - inklusive Insights von Bildexperten

Hamburg (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

news aktuell verleiht am 25. November in Hamburg den PR-Bild Award 2013. In feierlicher Atmosphäre zeichnet die dpa-Tochter Unternehmen und Organisationen für die besten Fotos des Jahres aus und bietet spannende Vorträge und Best Practice rund um das Thema visuelle Kommunikation. Mit dabei sind unter anderem Markus Peichl (Lead Academy für Mediendesign), Christoph Amend (ZEIT-Magazin) und Heiko Hebig (Facebook).

Gemeinsam mit dem Magazin Pressesprecher prämiert news aktuell bereits zum achten Mal die besten Fotos, die in diesem Jahr für Pressearbeit, PR, Social Media und Kundenkommunikation eingesetzt wurden. news aktuell würdigt mit seinem Branchenpreis Höchstleistungen in der PR-Fotografie und fördert die Bedeutung von Fotos für die Kommunikation. Knapp 1.700 Arbeiten haben Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz für den diesjährigen PR-Bild Award eingereicht

"Es ist immer ein großartiger Moment, wenn die Entscheidung für das beste PR-Bild des Jahres gefallen ist", freut sich Frank Stadthoewer, Geschäftsführer von news aktuell und Gastgeber des Awards. "Neben tollen Bildern werden unsere Gäste spannende Insights und wertvolle Best Practice mitnehmen. Es ist uns gelungen, ein großartiges Expertenpanel auf die Beine zu stellen, das gemeinsam mit den Gewinnern des Awards für einen exklusiven Rahmen sorgt."

DAS PROGRAMM 18:00 Uhr Ausstellung der Shortlist 18:30 Uhr Insights & Best Practice "Visuelle Kommunikation" Markus Peichl, Lead Academy für Mediendesign "Die Unschuld der Bilder: Wem oder was sind Fotografinnen und Fotografen verpflichtet?" (Keynote) Ion Linardatos, Straub und Linardatos, im Gespräch mit Christoph Amend, ZEIT-Magazin "Die Bedeutung von Fotos in den Medien im Wandel der Zeit" Petra Sammer, Ketchum Pleon "Bilderfluten: Eintauchen & Abtauchen. Vom Strom des visuellen Storytelling" Heiko Hebig, Facebook "Visuelle Kommunikation - Die Ästhetik von Instagram" Sandra Liebich & Marcus Heumann, news aktuell "Best Practice: Beispiele erfolgreicher Pressearbeit mit Bildern" 19:45 Uhr Verleihung PR-Bild Award 2013 Ab 20:15 Uhr Get-together in feierlicher Atmosphäre Moderation: Frank Stadthoewer, news aktuell Teilnahme nur nach Voranmeldung möglich. Alle Informationen zum PR-Bild Award: www.pr-bild-award.de Initiatoren: www.newsaktuell.de (Deutschland) www.ots.at (Österreich) www.newsaktuell.ch (Schweiz) Medienpartner: www.pressesprecher.com Sponsor: www.panasonic.de

Rückfragen & Kontakt:

news aktuell GmbH

Leiter Unternehmenskommunikation

Jens Petersen

Telefon: 040/4113 - 32843

Fax: 040/4113 - 32855

petersen @ newsaktuell.de

twitter.com/jenspetersen