Budgetloch, aber Millionenverschwendung durch Autobahnbau!

S34 als Millionengrab

Traisental (OTS) - Die aktuelle politische Diskussion ist geprägt vom Rätselraten über die Höhe des Budgetlochs. Fakt ist, in den nächsten Jahren wird einiges an Geld eingespart werden müssen.

Am Beispiel der S34 zeigt sich die noch immer vorherrschende Einstellung unserer Politiker - trotz der prekären budgetären Situation: "Einsparen ja, aber nicht in meinem Bereich!". Es geht nicht um die Sache, sondern um Einzelinteressen. Der Verein Lebenswertes Traisental fordert zeitgemäße Handlungen und nicht vergangenheitsbasierte Packelei.

Zur Erinnerung: Die S34 ist ein Relikt aus der Vergangenheit und wurde als Transitstrecke zwischen St. Pölten und Graz geplant. In der Strategischen Prüfung Verkehr (SP-V) 2005 wurde darauf hingewiesen, dass "für sich allein betrachtet die geplante Netzerweiterung im Abschnitt Lilienfeld - St. Pölten nicht den Kriterien für die Festlegung von Bundeskompetenz entspricht".

Daran hat sich nichts geändert: Die geplante S34 beginnt westlich von St. Pölten, an der B1 und endet im ersten Bauabschnitt nach der Untertunnelung des Mateschitz-Flugfeldes bei St.Georgen. Der zweite Bauabschnitt führt in weiterer Folge bis Wilhelmsburg Nord.

Die Schnellstraße verbindet weder Ballungszentren. noch schließt sie eine Lücke im Autobahnnetz der ASFINAG. Es werden lediglich Vororte der Landeshauptstadt umfahren. Eine vierspurige Autobahn mit einem monströsen Autobahnkreuz in Bundeskompetenz ist nicht gerechtfertigt, sondern verteuert nur eine Umfahrung!

Das BMVIT beteuert zwar, dass mit dem vorliegenden Plan schon eine Sparvariante geschaffen wurde, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass eine Umfahrung von Vororten der Landeshauptstadt gar nicht in die Zuständigkeit des Verkehrsministeriums fällt.

Eine einfache Umfahrung der Vororte, die auch von der lokalen Bevölkerung benutzt werden kann, sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs würden für die Verkehrslast völlig genügen. Ende 2013 zeigt eine neue und unabhängige Untersuchung der TU Wien, dass die in den Einreichunterlagen der ASFINAG angenommen Prognosezahlen in der Realität nie erreicht wurden.

Der Verein Lebenswertes Traisental fordert von den politischen Entscheidungsträgern endlich in der Gegenwart anzukommen und historische Relikte sowie Fehlplanungen wie die S34 zu stoppen. Steuergelder für den Neubau von Autobahnen zu verschwenden ist verantwortungslos, denn es geht um unsere Zukunft!

