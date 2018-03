Das Gymnasium braucht Zukunft

Nö Elternvereine fordern Wahlfreiheit für Eltern und Kinder

Sankt Pölten (OTS) - Drei zentrale Forderungen des LEVNö formulierte Gerhard Dafert, Obmann-Stv. der NÖ Elternvereine und Vater von drei Kindern bei einer Diskussionsveranstaltung über die "Die Zukunft des Gymnasiums" am BRG/BORG St.Pölten:

1. Die Wahlmöglichkeit von Eltern und Kindern zwischen AHS-Unterstufe und NMS muss erhalten bleiben, wenn die schulischen Leistungen stimmen. "Die Abschaffung der Gymnasien ist kein Ersatz für Versäumnisse in anderen Bereichen", betont Dafert.

2. Der Bund soll seine Aufgaben als Schulerhalter der AHS (und BHS) erfüllen: An vielen Schulen fehlen Klassenräume und Turnsäle. Wenn notwendig, müssen bis zur Fertigstellung von Neubauten Klassenräume angemietet werden

3. Ressourcengerechtigkeit und Transparenz: Grundsätzlich muss jedes Kind gleich viel wert sein in AHS und NMS. Dies betrifft sowohl die Anzahl der LehrerInnen als auch die Klassengröße. In NMS unterrichten in einigen Fächern zwei LehrerInnen in einer Klasse mit maximal 25 Kindern, in AHS kommt ein Lehrer auf bis zu 30 Kinder.

4. Zu den derzeitigen Koalitionsverhandlungen: Die starke Nachfrage nach Gymnasien zeigt, dass dieser Schultyp - trotz möglicher Unzulänglichkeiten - Zukunft hat. Die Politik soll ihm auch Zukunft geben.

Resümee der Teilnehmerinnen: gerechte Verteilung der Ressourcen im Bildungssystem, mehr Freiheit am Standort für deren Einsatz, mehr Schulautonomie unter Beteiligung von Eltern, LehrerInnen und SchülerInnen ist notwendig!

Rückfragen & Kontakt:

Landesverband der NÖ Elternvereine

Rennbahnstraße 29, 3109 St.Pölten

Ing. Franz Schaupmann

Mobil: 0676-3643856