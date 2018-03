Jungschar-Nikolausschulen starten Mitte November

Wien (OTS) - Das Fest des heiligen Nikolaus steht vor der Tür. Um die Feier in einem für alle Beteiligten guten Rahmen zu gestalten, bietet die Katholische Jungschar die Möglichkeit zur Weiterbildung für Nikolaus-Darsteller/innen an. Dabei bringt die Katholische Jungschar alte Traditionen und moderne pädagogische Ansprüche unter einen Hut.

"Der Nikolaus steht auf der Seite der Kinder und ist ihr Fürsprecher. Beim gemeinsamen Feiern muss darauf geachtet werden, dass der Nikolaus als Figur keine Angst einflößt. Seine Frohbotschaft soll im Mittelpunkt stehen, nicht irgendeine sinnlose Drohbotschaft", führt Sigrid Kickingereder, Bundesvorsitzende der Katholischen Jungschar, aus.

Angst zu haben brauchen weder die Kinder noch die zukünftigen Darsteller/innen. In den Schulungen vermitteln erfahrene Nikoläuse alle wichtigen Basics und geben Tipps, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Die Katholische Jungschar bietet wie bereits in den letzten Jahren Schulungen in ganz Österreich und Südtirol an. Informationen, Termine und Anmeldemöglichkeiten in den einzelnen Diözesen finden sie auf den Webseiten der Diözesen:

http://www.jungschar.at/index.php?id=dioezesen&L=0 und auf Anfrage in

den regionalen Büros.

Nikolaus-Buch in neuer Auflage

2011 ist die überarbeitete Neuauflage des Standardwerks "Nikolaus - Der zu den Kindern kommt" aus der Behelp-Schriftenreihe der KJSÖ erschienen. Das Buch gibt Ideen für die Gestaltung der Feier, stellt Modelle vor und enthält die bekanntesten Geschichten über den Heiligen. Der Behelf ist somit der ideale Begleiter für zukünftige Nikolausdarsteller/innen.

Das Buch kann auf www.jungscharshop.at zum Preis von 12 EUR bestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Linda Kreuzer

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Gesellschaftspolitik

Telefon: +43/1/481 09 97-15

Mobil: +43 676 88 011 1000

linda.kreuzer @ kath.jungschar.at

www.jungschar.at