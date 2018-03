AK-Wahl 2014: Kaske Spitzenkandidat der FSG-Wien

Meidlinger: Stellen uns mit "Team der Zukunft" der Wahl

Wien (OTS/FSG) - Mit AK-Präsident Rudolf Kaske als Spitzenkandidaten geht die FSG-Wien in die vom 11. bis 24. März 2014 stattfindende AK-Wahl in Wien. Die gesamte KandidatInnenliste wurde heute, Donnerstag, vom Präsidium der FSG-Wien beschlossen. FSG-Wien-Vorsitzender Christian Meidlinger: "Wir stellen uns mit einem Team der Zukunft der Wahl. Damit wollen wir auch in den nächsten Jahren die Wiener ArbeitnehmerInnen bestens vertreten."

