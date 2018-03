LHStv. Mag. Karin Renner gratuliert Markus Wieser zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Ich gratuliere dem neuen Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich Markus Wieser zu seiner heutigen Wahl. Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen ist eine starke ArbeitnehmerInnenvertretung wichtig für den sozialen Frieden, einen gerechten Ausgleich und für eine starke Stimme für die Interessen aller unselbständig Erwerbstätigen in Niederösterreich. Die Anliegen der ArbeitnehmerInnen liegen bei Markus Wieser, seinen StellvertreterInen und beim Team der Arbeiterkammer Niederösterreich in guten Händen. Ich freue mich auch auf die weitere gute Zusammenarbeit zwischen dem Land und der AKNÖ", so SPNÖ-LHStv. Mag. Karin Renner zur heutigen Wahl von Markus Wieser zum neuen AKNÖ-Präsidenten.

"Ich möchte mich auch beim scheidenden Präsidenten Hermann Haneder für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Das Beste für die niederösterreichischen ArbeitnehmerInnen zu tun und durchsetzen zu können war immer im Zentrum seiner Anstrengungen", so Renner. (Schluss) fa

