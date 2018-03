Rosenmaier/Kraft: Gratulation an neuen AKNÖ-Präsidenten Markus Wieser

Dank an scheidenden Präsidenten Hermann Haneder

St. Pölten (OTS/SPI) - Herzliche Glückwünsche an den neuen Präsidenten der Arbeiterkammer Niederösterreich kommen vom Klubobmann der SPÖ-Niederösterreich, LAbg. Alfredo Rosenmaier, und dem SPNÖ-ArbeitnehmerInnensprecher, LAbg. Günter Kraft. "Im Namen aller Abgeordneten des sozialdemokratischen Landtagsklubs möchte ich Markus Wieser zu seiner Wahl herzlich gratulieren und ihm alles Gute für die Aufgaben wünschen, die vor ihm liegen", so der SPNÖ-Klubchef. "Markus Wieser ist ein erfahrener Gewerkschafter und ein wirklicher Kenner der heimischen Wirtschaft. Mit ihm hat die niederösterreichische Arbeiterkammer einen Präsidenten, der die Herausforderungen der Zukunft zweifellos hervorragend meistern wird. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben in ihm einen starken Vertreter", betont LAbg. Kraft. "Markus Wieser hat schon bisher seine Tätigkeit als Vizepräsident der NÖ Arbeiterkammer und Landessekretär der PROGE NÖ erfolgreich ausgeübt, daher bin ich der festen Überzeugung, dass er auch seine neue Funktion ebenso erfolgreich und engagiert ausüben wird", ergänzt Klubobmann Rosenmaier.

Rosenmaier und Kraft nützen die Gelegenheit aber auch, um dem scheidenden Präsidenten Hermann Haneder für die geleistete Arbeit zu danken: "Hermann Haneder hat sich als Präsident der NÖ Arbeiterkammer mit voller Kraft und vollem Engagement für die Interessen der ArbeitnehmerInnen eingesetzt und Vieles bewirkt." "Ein beispielhafter Meilenstein, der mit seinem Namen verbunden ist, ist der Neubau der Arbeiterkammer in der niederösterreichischen Landeshauptstadt", ergänzt LAbg. Günter Kraft. "Hermann Haneder gebührt für alles, was er geleistet hat unser aller aufrichtiger Dank", so Klubobmann Alfredo Rosenmaier abschließend.

