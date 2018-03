Vier Sanierungsprojekte mit ETHOUSE Award ausgezeichnet

Preis für energieeffizientes Sanieren der Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme

Wien (OTS) - Die Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG WDS) verlieh am Mittwoch, den 13. November 2013, in der Arena21 im MuseumsQuartier Wien den ETHOUSE Award. Er würdigt architektonisch anspruchsvolle energieeffiziente Sanierungen. In den Kategorien "Einfamilienhaus", "Mehrfamilienhaus" und "Gewerbliche Bauten" sowie einem Sonderpreis wurden insgesamt vier Gewinnerprojekte ermittelt. Die Auszeichnung geht sowohl an Architekten als auch an verarbeitende Betriebe. Sie wurde zum sechsten Mal vergeben und war mit 12.000 Euro dotiert.

Ausführliche Presseinformationen und Fotos finden Sie auf:

http://www.ots.at/redirect/juicypool

ETHOUSE Award 2013: Die Siegerprojekte im Überblick

Kategorie Wohnbau

Einfamilienhaus Haus W.

Architektur: Lost in Architecture, Wien

Verarbeitung: DASCH Bauunternehmen GmbH

Mehrfamilienhaus, urbanes Umfeld:

Wohnhausanlage der Stadt Wien am Kapaunplatz 7

Einreicher: GSD Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung GmbH, Wien und Stadt Wien - Wiener Wohnen

Architektur: Arch. DI Werner Rebernig, Wien

Verarbeitung: ARGE Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H. und Praher & Mathä Malerbetriebsgesellschaft m.b.H.

Mehrfamilienhaus, ländliches Umfeld:

Mietwohnhaus Kierling

Architektur: Architekturbüro Reinberg ZT GesmbH, Wien

Verarbeitung: PORR AG

Sonderpreis Gewerbliche Bauten

EnergieautARKES Stadthaus

Architektur: PAUAT Architekten ZT GmbH, Wels

Verarbeitung: Wandl Der Maler GmbH, Ried im Innkreis

Erwähnung Kategorie Öffentliche Bauten

Schule Voitsberg

Architektur: vö/wo Plan & Design GmbH, Graz

Verarbeitung: Tarbauer Bau GmbH und KROBATH Wasser Wärme Wohlbehagen GmbH

QG WDS: Arbeitsgemeinschaft der Spezialisten

Die Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme vereint die größten Anbieter von Wärmedämmverbundsystemen in Österreich: Baumit, Capatect, Röfix, Sto und Weber-Terranova. 85% aller in Österreich verarbeiteten Wärmedämmverbundsysteme kommen aus den Betrieben dieser fünf Unternehmen. Ziel der QG WDS ist es, private und öffentliche Bauherren über die Vorzüge von Wärmedämmverbundsystemen zu informieren und die Verarbeitungsqualität zu steigern.

