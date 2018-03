FORMAT: Walter Meischberger droht Delogierung aus Luxusvilla

Räumungstermin Anfang Dezember

Wien (OTS) - Walter Meischberger droht die Delogierung aus der Villa in Wien-Döbling. Dies berichtet das Wirtschaftsmagazin FORMAT in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

"Die zwangsweise Räumung wird am 2. Dezember 2013 um 8 Uhr vom Gerichtsvollzieher Lampl vollzogen werden", heißt es in der FORMAT vorliegenden Exekutionsanordnung vom 18. Oktober 2013.

Die Räumung kann laut FORMAT nur gegen Zahlung einer Sicherheitsleistung von 77.000 Euro abgewendet werden. Meischberger-Anwalt Thomas Pfaller gegenüber FORMAT: "Kein Kommentar."

