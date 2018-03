Das Wertheim Village in der Nähe von Frankfurt feiert sein zehnjähriges Jubiläum mit Milla Jovovich als Teil der Kampagne "Toast to Chic" von Chic Outlet Shopping®

London (ots/PRNewswire) - Das Wertheim Village in der Nähe von Frankfurt, eines der neun Chic Outlet Shopping(R)-Villages von Value Retail in Europa, hat sein zehnjähriges Jubiläum mit einem festlichen Tag begangen, an dem die Schauspielerinnen und Markenbotschafterinnen Milla Jovovich und Eva Padberg sowie Harvey Kruger Jr. teilnahmen.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie bitte hier:

http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich-toast-to-chic

Eine internationale Gästeliste mit gesellschaftlich bekannten Persönlichkeiten als Markenbotschafter sowie Pressevertreter nahmen an einer Rundtischdiskussion teil, welche von dem Modell Eva Padberg moderiert wurde und an der auch Desiree Bollier - Chief Executive Value Retail Management und die Markenbotschafterinnen Milla Jovovich und Eva Padberg teilnahmen. Im Rahmen dessen wurde auf die letzten zehn Jahre des Wertheim Village und von Chic Outlet Shopping(R) zurückgeblickt. Der Tag kulminierte im offiziellen Einschalten der Feiertagsbeleuchtung des Wertheim Village.

"Ich freue mich, das zehnte Jubiläum des Wertheim Village mit Chic Outlet Shopping(R) zu feiern." Chic Outlet Shopping(R) hat wirklich ein einzigartiges Angebot - solch eine Aufmerksamkeit für das Detail findet man selten."

Milla Jovovich, Chic Outlet Shopping[(R)] Botschafterin

Inzwischen ist das Wertheim Village, zusammen mit dem Ingolstadt Village in der Nähe von München, zu einem eigenständigen Ausflugsziel für Touristen geworden, wodurch der Einkaufstourismus in Deutschland vorangetrieben wird. Seit dem Jahr 2003 wurde das Wertheim Village von 19 Millionen Besuchern aus der ganzen Welt besucht, beispielsweise aus China, dem Nahen Osten, Russland, Südostasien, Brasilien und aus den USA.

"Dies ist sowohl für das Wertheim Village als auch für Chic Outlet Shopping(R) ein ganz besonderer Meilenstein. Wir haben es weit gebracht in den letzten 10 Jahren und haben eine profilierte Plattform für den Einkaufstourismus sowohl in Deutschland als auch in ganz Europa geschaffen, die auf der ganzen Welt bekannt ist. Die nächsten zehn Jahre versprechen mit unserer bevorstehenden Expansion nach China noch aufregender zu werden."

Desirée Bollier, Chief Executive - Value Retail Management

Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden als Teil der Kampagne "Toast to Chic" von Chic Outlet Shopping(R) durchgeführt. Mit einem besonderen Fokus auf dem Schenken lädt "Toast to Chic" seine Gäste dazu ein, den Zauber der Saison durch eine Reihe festlicher Aktivitäten zu feiern, welche im Rahmen der gesamten Kollektion der Chic Outlet Shopping(R) Villages in Europa stattfinden werden. In dieser Saison wird auch das Magazin Chic Edition von Chic Outlet Shopping(R) eingeführt. Mit einer Auswahl an inspirierenden Mode- und Geschenkideen sowie mit Party- und Lifestyle-Tipps verspricht das Magazin, seine Leser mit Stil auf die Feiertage vorzubereiten. Es wird ab dem 18. November in den neun Chic Outlet Shopping(R)Villages in Europa verfügbar sein.

Für weitere Informationen zur Kampagne "Toast to Chic" besuchen Sie bitte ChicOutletShopping.com.

Informationen Wertheim Village

Das Wertheim Village, eines der Chic Outlet Shopping(R) Villages von Value Retail befindet sich nur eine Stunde von Frankfurt und Nürnberg entfernt. Es bietet eine exklusive Outlet-Luxuseinkaufserfahrung. Mit mehr als 110 Outlet-Boutiquen, die Mode und Luxusartikel für Zuhause anbieten, werden im Wertheim Village die echten Kollektionen der vorherigen Saison aus einer einzigartigen Auswahl an italienischen und internationalen Marken mit Einsparungen von bis zu 60 % auf den empfohlenen Verkaufspreis angeboten - sieben Tage die Woche, das ganze Jahr hindurch. Escada, Longchamp, Bally und Furla sind nur einige der angebotenen internationalen Marken. Darüber hinaus sind auch Boutiquen von deutschen Designern vertreten wie Bogner, Birkenstock, Roeckl und Aigner. Zu den im Wertheim Village angebotenen Dienstleistungen gehören der tägliche Busverkehr Shopping Express(R) ab Frankfurt, ein Touristinformationszentrum und ein individuelles Shopping-Erlebnis. Mit einer Auswahl an verschiedenen Restaurants und Cafés ist das Village zu einem Ausflugsziel für Besucher geworden, die eine herausragende Einkaufserfahrung erleben und einen vergnüglichen Tag verbringen möchten. Mehr erfahren Sie unter WertheimVillage.com.

Informationen zuChic Outlet Shopping(R)

Chic Outlet Shopping(R) ist das einzigartige Konzept für Outlet Shopping von Value Retail, dem einzigen Unternehmen, das sich exklusiv mit der Entwicklung und dem Betrieb luxuriöser Outlet-Shopping-Zentren, der Kollektion an Chic Outlet Shopping(R)-Villages, befasst. Die Villages bieten das ganze Jahr über authentische Kollektionen der vergangenen Saison von führenden Mode- und Lifestyle-Marken zu Preisrabatten von bis zu 60 % oder auch mehr gegenüber dem empfohlenen Einzelhandelspreis an. Die Villages sind leicht von einigen der beliebtesten Reiseziele in Europa und China zu erreichen - London, Dublin, Paris, Madrid, Barcelona, Mailand, Bologna, Brüssel, Antwerpen, Köln, Frankfurt, München und ab dem ersten Halbjahr des Jahres 2014 auch Suzhou in China. Damit stehen die Villages für exklusive Mode, herausragenden Service und Gastfreundlichkeit, einen Kalender voll aufregender Events und aussergewöhnlich lohnende Angebote. Die Villages liegen in Regionen mit langer kultureller und historischer Tradition, die bereits selbst wichtige Touristenziele darstellen. Value Retail wird seine einzigartigen Chic Outlet Shopping(R)-Villages jetzt auch nach China bringen, und das erste Village - Suzhou Village(TM) - wird sich im historischen Suzhou befinden, 50 Meilen westlich von Shanghai. Wie die anderen Mitglieder der Kollektion wird sich Suzhou Village(TM) durch sein Angebot an internationalen Mode- und Lifestyle-Marken und durch einen herausragenden Service auszeichnen.

Video: http://www.multivu.com/mnr/64145-ten-year-anniversary-milla-jovovich- toast-to-chic

Rückfragen & Kontakt:

Maira Genovese, +44-1869-366-737