FindMyHome.at zeichnet beste Makler aus

29 Unternehmen als Qualitätsmakler ausgezeichnet. Über 10.000 Immobiliensuchende bewerteten Makler auf FindMyHome.at online

Wien (OTS/LCG) - Bereits zum zweiten Mal zeichnete das Immobilienportal FindMyHome.at Mittwochabend im Wiener Szenelokal Aux Gazelles die besten Makler des Landes mit dem Qualitätsmakler-Gütesiegel aus. "Wir bitten herausragende Leistungen und gelebte Dienstleistung vor den Vorhang, um auf die gute Performance der österreichischen Makler hinzuweisen", erklärten die beiden FindMyHome.at-Eigentümer Bernd Gabel-Hlawa und Benedikt Gabriel anlässlich der Verleihung. Über 10.000 Immobiliensuchende beteiligten sich an der Online-Umfrage und bewerteten die Makler im Anschluss an Immobilienanfragen nach unterschiedlichen Kriterien. Dazu zählten unter anderem die exakte und realitätsgetreue Beschreibung angebotener Immobilien inklusive aussagekräftigem Bildmaterial, die Beantwortung von Online-Anfragen binnen 24 Stunden, persönliche Beratung vor Versand allfälliger Unterlagen, die unaufgeforderte Darbietung alternativer Angebote sofern die Immobilie nicht den Vorstellungen des Kunden entsprach, transparente Kommunikation, die exakte Einhaltung von Besichtigungsterminen, die Einholung aller relevanten Unterlagen und Dokumente der Immobilie sowie das persönliche Auftreten des Maklers.

Gutes Zeugnis für den Markt

"Die Auszeichnung von 29 Maklerunternehmen stellt dem Markt insgesamt ein gutes Zeugnis aus. Im Vorjahr konnte das Qualitätsmakler-Siegel nur an 22 Unternehmen vergeben werden", so Gabel-Hlawa und Gabriel. Voraussetzung für die Auszeichnung ist eine Kundenzufriedenheit von über 70 Prozent der abgegebenen Bewertungen und eine Mindestanzahl an Bewertungen, wobei sehr viele Unternehmen nur knapp unter der 70-Prozent-Grenze lagen. Überwiegend seien die Leistungen der österreichischen Makler positiv zu bewerten, wie auch die Online-Bewertung zum Qualitätsmakler ergeben habe; schwarze Schafe stellen die absolute Ausnahme dar, erklären Gabel-Hlawa und Gabriel.

Auszeichnung für Kundenzufriedenheit

Von insgesamt 29 ausgezeichneten Makler-Unternehmen, die im nächsten Jahr das Qualitätsmakler-Siegel führen dürfen, setzten sich DK Realitäten GmbH und My Broker Immobilien VCT GmbH als klare Sieger mit den besten Bewertungen durch und schafften es mit gleicher Punkteanzahl ex aequo auf den ersten Platz. "Gerade durch die wiederholte Auszeichnung - 2013 und 2012 - als Qualitätsmakler wird den Kunden eine dauerhaft qualitative Leistung und Arbeit bewiesen. Die Auszeichnung ist eine hohe Motivation für unser gesamtes Team, täglich das Beste zu geben", freute sich Angela Lessky von DK Realitäten GmbH. "Das FindMyHome.at Qualitätsmakler-Siegel ist eine Auszeichnung, die von den Kunden selbst stammt. Sie hilft uns, die Bedürfnisse der Kunden noch besser zu erkennen. Qualität ist der Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen und bedeutet für uns in erste Linie Kundenzufriedenheit", so Miriam Limberg von My Broker Immobilien VCT GmbH. Den zweiten Platz im Qualitäts-Ranking holte sich Raab & Partner Immobilien GmbH vor Real Estate Service and Consulting GmbH.

29 Makler als Qualitätsmakler ausgezeichnet

Zu den weiteren ausgezeichneten Unternehmen zählen AC Wohnen - RP Projektentwicklung GmbH, BUWOG, DPI Dietmar Pirker Immobilien, Dr. Alexandra Gabriel Realitätenvermittlung, EHL Immobilien GmbH, FOKUS Makler GmbH, Grigkar K&S Immobilienverwaltungs GmbH, Immobilien Kubicek, Immobilienmakler Alfred Saurer, Immobilienmakler Purkarthofer-Kienzl, IMMOfair Immobilienvermittlung Bauplanung und Projektentwicklung GmbH, KI-Immobilien, L-Quadrat GmbH, Marlies Muhr Immobilien GmbH, ÖRAG Österreichische Realitäten AG, RE/MAX DCI Tulln-Purkersdorf, RE/MAX DCI Wien-Donaustadt, RE/MAX First, RE/MAX Graz Süd, RE/MAX Innova Braunau, RE/MAX Welcome, Real-Treuhand Immobilien Vertriebs GmbH, Rudi Dräxler Immobilientreuhand GesmbH, Stadtquartier Immobilien- und Projektentwicklungs GmbH sowie Wohnkonzept Immobilien GmbH. Weitere Informationen zum Qualitätsmakler-Siegel unter http://www.findmyhome.at.

