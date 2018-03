VP-LAbg. Malle: Schiefe Optik bleibt

Machtgehabe verschleiert Blick von SPÖ/Grüne auf Wesentliches: Schiefe Optik und neuer Kabeg-Chef mit Ermittlungsverfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Gepäck

Klagenfur (OTS) - "Wie sonst, als als Machtgehabe, ist die Vorgangsweise von SPÖ und Grünen bei der Bestellung Arnold Gabriels als Kabeg-Chef zu bezeichnen? Die schiefe Optik lässt sich nicht schönreden und der neue Kabeg-Chef bringt ein Ermittlungsverfahren der Korruptionsstaatsanwaltschaft im Gepäck mit.

Das sollten, wenn man an einen neuen Stil denkt und an die Absage an ein altes Polit-System, doch eigentlich eindeutige Ausschließungsgründe für diese Postenbesetzung sein", sagt heute VP-Landtagsabgeordneter Markus Malle. Zumal im Raum stehende Ungereimtheiten offensichtlich nicht wirklich ausgeräumt werden konnten und die dringende Beschlussfassung eher einem Drüberfahren gleiche.

Rechtliche und faktische Fragen seien in diesem Fall von geringerer Priorität wie die moralische Frage. "Die Politik leidet generell unter mangelnder Glaubwürdigkeit und in den letzten Monaten und Jahren wurde sogar immer wieder von einem moralisch verrotteten System gesprochen. Unter diesen Gesichtspunkten und dem klaren Wählervotum am 3. März ist eine Postenbesetzung wie sie gestern in der Kabeg durchgezogen wurde, verwerflich", betont Malle.

Daran könnten sich weder SPÖ noch Grüne vorbei schwindeln. "Und wenn die beiden Parteien darauf hoffen, dass die Menschen im Land schnell vergessen, haben sie vom 3. März nichts gelernt", weist Malle hin. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at