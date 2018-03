TALK GATE Dienstag, 3. Dezember 2013 um 18:30 Uhr

Wie viel Technologie verträgt unser Bauch?

Wien (OTS) - Im Rahmen der Veranstaltungsreihe TALK GATE, der exklusiven Diskussionsplattform von Tech Gate Vienna, wird sich am 3.12.2013 ein spannend besetztes Panel mit der Frage beschäftigen, welche möglichen Folgen technologisch veränderte Lebensmittel für unseren Körper haben können.

Den Stellenwert unserer Ernährung und unserer Lebensmittel auszumachen ist so schwierig wie noch nie. Immer mehr Menschen wollen sich gesund ernähren und hinterfragen Herkunft und Produktion ihrer Nahrung. Die Nachfrage nach naturbelassenen Lebensmitteln von regionalen Produzenten steigt.

Andererseits gibt es ein immer größer werdendes Angebot an industriell gefertigten Nahrungsmitteln. Kaum ein Produkt, das nicht unter der Verwendung zahlreicher Zusatzstoffe wie Aromen, Verdickungsmitteln und Geschmacksverstärkern hergestellt wird. Mit der Entwicklung des Labor-Burgers haben wir bereits die nächste Stufe erreicht.

Nach einem Einführungsvortrag des bekannten deutschen Nahrungskritikers Dr. Hans-Ulrich GRIMM sollen unter anderem folgende Fragen diskutiert werden: Wie sieht die Ernährung im 21. Jahrhundert aus? Wohin wird sie sich entwickeln? Was bewirken diverse Nahrungsmittel-Zusatzstoffe in unserem Körper? Welche Rolle spielt die Nahrungsmittelindustrie? Bestimmen unsere Lebensumstände und unser Essverhalten das Angebot - oder ist es genau umgekehrt?

Sind industriell gefertigte Nahrungsmittel für unsere Gesundheit wirklich so schlecht wie ihr Ruf?

Auf Einladung von Dr. Ingrid Fitzek (Geschäftsführerin Tech Gate Vienna GmbH) diskutieren:

Dr. Hans-Ulrich Grimm (Nahrungskritiker & Publizist), Dr. Franz Fischler (Forum Alpbach), Univ.-Prof. DI Dr. Wolfgang Kneifel (Dept.f.Lebensmitteltechnologie,BOKU Wien),em. o. Univ.-Prof. Dr. Konrad Köstlin (Inst.f.Europäische Ethnologie, Universität Wien), Mag. Katharina Koßdorff (Fachverband der Lebensmittelindustrie)

Moderation

Gerald Groß, gross:media

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei

Datum: 3.12.2013, 18:30 Uhr

Ort: Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien

Anmeldung erbeten unter scherzer @ techgate.at oder telefonisch unter 0043 1 20501-11700.

