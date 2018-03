Gurlitt: Nitsch und Erwin Wurm befürworten Museum

Wien (OTS) - Erst allfällig entzogenes jüdisches Eigentum identifizieren und restituieren - dann aber für die bei Cornelius Gurlitt gefundenen Kunstschätze ein Sammlermuseum nach dem Vorbild Leopolds errichten: NEWS berichtet in seiner morgen erscheinenden Ausgabe über eine in Kunstkreisen viel diskutierte neue Option. Die Künstler Hermann Nitsch und Erwin Wurm befürworten das Projekt: Die Sammlung wäre erhaltenswert, ein Museum könnte sie davor bewahren, in alle Welt verkauft zu werden. Nitsch: "Unbedingt. Kunst gehört für die Menschen. Mir ist es wurscht, wer eine solche Sammlung besitzt, sie gehört der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Auch, wenn es Diebesgut ist." Raubkunst habe finanziell abgegolten zu werden.

Ähnlich argumentiert Erwin Wurm: "Es wurden anderen Sammlern Museen gebaut, und die Restitutionsfragen sind dort nicht geklärt. Wenn im Fall Gurlitt ordentlich restituiert wird, fände ich es begrüßenswert, die Sammlung bei einander zu lassen. Falls die Erben mitspielen, die eine solche Sammlung gern zu Geld machen möchten. Ein Museum würde da vielleicht Abhilfe schaffen." Allerdings fordert Wurm, in einem solchen Museum auch dem Heutigen Platz einzuräumen, vor allem Jungen, die sich in oft prekärer Situation befänden. "Es gibt viele Künstler, denen es verzweifelt schlecht geht. Auch die Beckmanns und Dixe, deren Werke jetzt aufgetaucht sind, wurden einmal von Sammlern unterstützt, wahrscheinlich sogar von Herrn Gurlitts Vorfahren. Wenn man viel Geld für einen Museumsbau bündelt, dürfte man das der Gegenwartskunst nicht entziehen."

