Alles Barock in der "matinee" am 17. November: Doku über Schlosstheater Krumau und Sopranistin Anna Prohaska im Porträt

Außerdem: aktuelle "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Freunde des Barocktheaters und der Barockmusik kommen in der von Clarissa Stadler präsentierten "matinee" am Sonntag, dem 17. November 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2, voll auf ihre Kosten: Das barocke Schlosstheater in der Burganlage von Cesky Krumlov in Tschechien gehört neben jenem von Schloss Drottningholm in Schweden zu den einzigen original erhaltenen Theateranlagen aus jener Zeit. Anlässlich der Rekonstruktion einer wiederentdeckten Hochzeitsoper von Giuseppe Scarlatti entstand 2011 die Dokumentation "Ein barockes Juwel - Das Schlosstheater von Krumau" über die bemerkenswerte Geschichte und Funktionsweise des einzigartigen Barocktheaters nahe der österreichischen Grenze. Im Anschluss steht das Filmporträt "Die Fabelwelten der Anna Prohaska" (9.55 Uhr) auf dem Programm, in dem die u. a. für ihre Barockmusikinterpretationen berühmte junge Berliner Sopranistin mit Wiener Wurzeln tiefe Einblicke gewährt. Prohaska, ebenso bekannt für ihre Arbeit im zeitgenössischen Musikrepertoire, hat trotz ihrer jungen 30 Jahre schon viel erreicht und sich zu einer hochinteressanten Künstlerin entwickelt. Zuletzt stellte sie ihr Können im Theater an der Wien in Strawinskys "The Rake's Progress" unter Beweis und freut sich, im Dezember erstmals bei "Christmas in Vienna" mitwirken zu dürfen - der ORF überträgt live-zeitversetzt. Eine aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" (10.40 Uhr) beschließt die "matinee" am Sonntag.

Die Sendungen im Detail:

"Ein barockes Juwel - Das Schlosstheater von Krumau" (9.05 Uhr)

"Am 24. Juli wurde zu Mittag ein Mahl für 72 Gäste arrangiert, abends gab es eine neue italienische Oper von Scarlatti, die sehr gelobt wurde, denn sie war wirklich einfallsreich." So konnte man 1768 im "Wiener Diarium" über eine Auftragsoper anlässlich der Hochzeit von Prinz Josef Adam zu Schwarzenberg in Schloss Krumau lesen. Der Komponist, Giuseppe Scarlatti, hatte davor 20 Jahre erfolgreich in Wien gewirkt. Aufgeführt wurde das "Intermezzo giocoso" seinerzeit im Barocktheater der Burg- und Schlossanlage von Cesky Krumlov und dort wurde es 2011 an seinem Originalschauplatz auch originalgetreu rekonstruiert und unter Zuhilfenahme der gesamten verfügbaren Theatermaschinerie musikalisch in Szene gesetzt.

Zusätzlich zu den vergnüglichen Kostproben aus dem Bühnenwerk wird in dieser Dokumentation von Ondrej Havelka die beeindruckende Maschinerie des einzigartigen Barocktheaters gezeigt.

Der Burgkastellan Pavel Slavko führt stolz durch "sein Theater", der Dirigent Vojtech Spurny erzählt Spannendes zur Opernproduktion und auch Fürst Karl Schwarzenberg, dessen Familie das Schloss von 1719 bis zum Zweiten Weltkrieg gehörte, verschweigt nicht, wie sehr er sich dem alten Familiensitz - trotz Enteignung - immer noch verbunden fühlt.

"Die Fabelwelten der Anna Prohaska" (9.55 Uhr)

Anna Prohaska ist sicherlich die aufregendste junge Sängerin unserer Zeit: Sie ist nicht nur jung und hübsch und unglaublich begabt - das sind andere auch. Sie ist vor allem modern, zeitgemäß und im besten Sinne "heutig". Anna Prohaska ist ein Star für unsere Zeit, jemand der die Klassik ohne Attitüde und offenbar anstrengungslos nahezu im Alleingang entstaubt. Wenn sie singt, klingt die Musik nicht, als ob sie schon Hunderte Jahre alt, sondern gerade geschrieben worden wäre. Die Sopranistin macht aus den Bühnenfiguren, die sie verkörpert, Charaktere unserer Zeit, Menschen, die man täglich auf der Straße treffen könnte.

Gleichzeitig aber liebt Anna Prohaska Fabelwelten: Manchmal verwandelt sie sich in Feen und Nymphen, in böse und gute Zauberinnen, bewegt sich ebenso in der Welt der Fantasie. Der Film von Andreas Morell zeigt eine moderne Frau, die einem barocken Repertoire Unmittelbarkeit und Lebendigkeit verleiht: ganz gleich, ob es eine Eifersuchtsarie (Vivaldis "Alma Opressa") auf dem Bahnhof Berlin-Alexanderplatz ist, ein modernes Liebesmärchen (Händels "Tornami"), oder ein herzzerreißendes Lamento (Monteverdi) in einem alptraumhaften Krankenhaus.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die jüngste Ausgabe der "Kulturtipps" berichtet u. a. über die bevorstehende Premiere von Mozarts "Zauberflöte" in der Wiener Staatsoper sowie über die Internationalen Buchmesse "Buch Wien 13", zu der in diesem Jahr mehr als 300 Autorinnen und Autoren erwartet werden. Außerdem präsentiert die Sendung das aufstrebende deutsche Folk-Pop Duo "Milky Chance" mit seiner neuen CD.

