7 Days for Diabetes: Diabetesinitiative Österreich fordert leichteren Zugang zur Betreuung von DiabetikerInnen mit Migrationshintergrund

Wien (OTS) - In Österreich gibt es derzeit rund 630.000 diagnostizierte DiabetikerInnen. Die Dunkelziffer der nicht-diagnostizierten DiabetikerInnen liegt bei etwa 262.000 Betroffenen. Die Diabetesprävalenz ist bei MigrantInnen höher als bei in Österreich geborenen Personen, wobei hier eine noch höhere Dunkelziffer nicht-diagnostizierter PatientInnen angenommen wird.[1]

Ursachen wie der eigene kulturelle Hintergrund bzw. ein unterschiedliches Verständnis über die Zusammenhänge von Gesundheit, Vorsorge und Erkrankung tragen zur oft späten Diagnose einer Diabetes-Erkrankung bei. "Diabetes wird bei MigrantInnen viel später entdeckt und teilweise nur zufällig diagnostiziert, wenn die betroffene Person wegen einer anderen Erkrankung zum Arzt geht", so Univ. Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Präsident der Diabetesinitiative Österreich. Zudem ist der Blutzucker im Schnitt bei MigrantInnen schlechter eingestellt, was zu mehr Spätschäden führt.

Für eine optimale Betreuung von DiabetikerInnen mit Migrationshintergrund ist es wichtig, das Wissen über Diabetes, die Therapie und den Zusammenhang zwischen Lebensstil und Erkrankung zu erhöhen. "Es braucht ein entsprechend geschultes Personal in den Diabetes-Ambulanzen, damit hier auf die Bedürfnisse dieser Gruppe von PatientInnen adäquat eingegangen werden kann. Ebenso wichtig ist es aber, auch in der Prävention aktiv zu werden. So könnten viele Neu-Erkrankungen verhindert bzw. die Dunkelziffer der nicht-diagnostizierten DiabetikerInnen minimiert werden", bekräftigt Univ. Prof. Ludvik weiter.

Über die Kampagne "7 Days for Diabetes"

"Seven Days for Diabetes" ist eine Awareness-Kampagne der Diabetes Initiative Österreich und wird von vielen Menschen und Unternehmen unterstützt. Ziel ist es, auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und Themen rund um Diabetes anzusprechen. Der Weltdiabetestag am 14. November bildet den Höhepunkt und zugleich Abschluss der jährlichen Kampagne. Weiterführende Informationen auf www.7days4diabetes.weebly.com/.

Über die Diabetes Initiative Österreich

Die "Diabetes Initiative Österreich" ist eine rein aus privater Hand finanzierte interdisziplinäre Plattform für Projekte, Ideen und Kommunikation rund um das Thema Diabetes und Diabetes-Prävention. Ziel ist es, über die nächsten Jahre hinweg das Thema umfassend zu beleuchten und einen Dialog zwischen allen am Thema Beteiligten und Interessierten in Österreich zu schaffen. Damit vereinen sich erstmals in Österreich Wirtschaft, Politik, Experten, NGOs, Interessensvertretungen und Interessierte. Seit Ihrer Gründung im September 2009 ist es der Diabetes-Initiative gelungen, Akzente für mehr Aufmerksamkeit und Meinungsbildung zum Thema "Diabetes" zu schaffen. Im Rahmen eines interdisziplinären Advisory Boards stellen namhafte Experten aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Gesundheitsökonomie ihre Expertise der Diabetesinitiative Österreich unentgeltlich zur Verfügung.

