ÖAAB-Tamandl: FSG beim Thema Tarifgestaltung völlig unflexibel

ÖAAB-FCG für Wiedereinführung der Kurzstreckenkarten, Ausweitung des Top-Jugendtickets und Park&Ride-Benützung für Jahreskartenbesitzer

Wien (OTS) - "Die Grundlage jeder vernünftigen Verkehrspolitik ist es, Anreize zu schaffen, um den Menschen den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen", erklärt ÖAAB-FCG-Fraktionsvorsitzende Gabriele Tamandl und verweist in diesem Zusammenhang auf einige Anträge ihrer Fraktion zur heutigen Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien, die von den sozialdemokratischen Gewerkschaftern unverständlicherweise durchwegs abgelehnt werden

So fordern die Christgewerkschafter eine Preisanpassung der Tages-, Wochen-, und Monatskarten, wie Tamandl ausführt: "Seit der letzten Tarifreform sind Einzelkarten im Vergleich zur Jahreskarte sehr teuer. Aber nicht jeder Arbeitnehmer nützt täglich die öffentlichen Verkehrsmittel. Um mehr Menschen zum Umstieg zu bewegen, ist eine arbeitnehmerfreundlichere Tarifgestaltung unumgänglich." Zusätzlich fordert die ÖAAB-FCG-Fraktion die Wiedereinführung des Kurzstreckenfahrscheins, der sich über Jahrzehnte bewährt hat.

Für Jahreskartenbesitzer fordert Tamandl eine kostenfreie Benützung von Park&Ride-Anlagen am Stadtrand. "Das würde zusätzliche Arbeitnehmer motivieren, ihr Fahrzeug am Stadtrand abzustellen und innerstädtisch auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen. Eine Maßnahme, die im Sinne des Umweltschutzes wäre und automatisch die Lebensqualität in der Stadt heben würde."

"Während wir hier eindeutige Verbesserungen für die Arbeitnehmer erreichen wollen, stimmen die sozialdemokratischen Gewerkschafter nicht zu. Offensichtlich aus Angst, sich den Unmut von Genossin Vizebürgermeisterin Brauner zuzuziehen."

Schließlich fordert die ÖAAB-FCG-Fraktion eine Ausdehnung des Top-Jugendtickets auf Studenten, wie Tamandl berichtet: "Studierende mit Hauptwohnsitz in Wien zahlen derzeit 75 Euro für die Semesterkarte und müssen in der vorlesungsfreien Zeit zusätzlich Monatskarten kaufen, womit sie jährlich über 200 Euro zahlen. Diese Differenzierung zwischen Schülern, Lehrlingen und Studenten ist nicht nachvollziehbar und daher fordern wir auch für Studierende die Möglichkeit, das TOP-Jugendticket um 60 Euro pro Jahr zu erwerben", so die ÖAAB-FCG-Fraktionsvorsitzende abschließend.

