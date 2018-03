Aktueller OLG - Wien Beschluss: Staatsanwaltschaft Wien verletzt Recht auf persönliche Freiheit

Oberlandesgericht (OLG) - Wien: Vorführung zur zwangsweisen Einvernahme von Julius Meinl sowie Meinl Bank Vorständen Peter Weinzierl und Günter Weiß im September 2012 verletzte Recht auf persönliche Freiheit

Nach sechs Jahren ergebnisloser MEL - Ermittlungen stellten unabhängige Gerichte bereits 25 Rechtsverletzungen durch Staatsanwaltschaft Wien (StA - Wien) fest

Bank Vorstand Peter Weinzierl: "Im Schnitt jedes Quartal eine Rechtsverletzung durch die handelnden Staatsanwälte - dennoch keine Konsequenzen" - Appell an justizinterne Kontrollorgane diesem "unwürdigen Schauspiel" ein Ende zu setzen

Wenige Wochen nachdem das LG - für Strafsachen Wien der StA - Wien einen Bruch des Rechts auf faires Verfahren im so genannten MEL -Verfahren zur Last legte (die Bank berichtete am 18.10 2013; Anm.) liegt nun ein weiterer wichtiger Gerichtsentscheid zugunsten der Meinl Bank vor. Das OLG - Wien stellte fest, dass die StA - Wien nun auch das Recht auf persönliche Freiheit verletzt hatte. Konkret verurteilte das OLG - Wien die zwangsweise Vorführung von Julius Meinl und der Meinl Bank Vorstände Peter Weinzierl und Günter Weiß im September 2012 als unrechtsmäßig.

Unrechtmäßige Aktion der StA - Wien

Zur Erinnerung: Im Zusammenhang mit (als unhaltbar kritisierten; Anm.) staatsanwaltlichen Vorwürfen aufgrund einer Dividendenausschüttung für 2008 wurden Organe der Meinl Bank in einer konzertierten Aktion von Polizisten zwangsweise zu Einvernahmen abgeführt. Diese Aktion wurde nun ein Jahr später letztinstanzlich als unrechtmäßig erkannt. Meinl Bank Vorstand Peter Weinzierl appellierte an die Kontrollorgane innerhalb der Justiz dieses "unwürdige Schauspiel zulasten verfassungsmäßig gesicherter Rechte" endlich zu beenden.

"Jedes Quartal eine Rechtsverletzung durch die Staatsanwaltschaft" Peter Weinzierl: "In diesem Verfahren kam es mittlerweile im Schnitt jedes Quartal zu einer festgestellten Rechtsverletzung durch die handelnden Staatsanwälte Markus Fussenegger und Bernhard Löw. Die rechtswidrige Vorgangsweise der StA wurde (soweit erforderlich) von der Richterin Bettina Deutenhauser, der schon aufgrund der Bezeichnung "Rechtschutzrichter" der Rechtsschutz der Beschuldigten obliegt, in unzulässiger Weise gebilligt und im Rechtsmittelverfahren von der Oberstaatsanwaltschaft (OStA), vertreten zumeist durch Michael Klackl und Alexandra Maruna, vehement für gut und zulässig geheißen. Das wirkliche Problem aber ist, dass das niemanden in der Justiz zu interessieren scheint. Wir haben nun Jahre später 25 Zettel auf denen Gerichte bescheinigen, dass sich die Staatsanwälte Fussenegger und Löw sowie die Rechtschutzrichterin Deutenhauser nicht gesetzeskonform verhalten haben, aber Konsequenzen hat das keine. Sie alle dürfen unvermindert damit weiter machen, die Meinl Bank, Julius Meinl und andere Personen nach freiem rechtswidrigen Gutdünken zu schikanieren."

6 Jahre ergebnislose MEL - Ermittlungen - 25 Rechtsbrüche durch StA -Wien

Peter Weinzierl: "Diese Vorgänge bedürfen eigentlich keines Kommentars. Sie sprechen für sich und sollten für jene Verantwortlichen, denen der Rechtstaat am Herzen liegt, Anlass genug sein, endlich Konsequenzen zu ziehen:

Wir befinden uns im sechsten Jahr der MEL- Ermittlungen.

Es gibt keinerlei Ergebnisse und es ist kein Ende abzusehen.

Mittlerweile beschäftigt die StA den fünften Sachverständigen -Kosten für den Steuerzahler allein aus diesem Kapitel rund EUR zwei Mio.

Weiters ist die StA - Wien u.a. verantwortlich für unrechtmäßige Beschattungsaktionen und andere Zwangsmaßnahmen.

Insgesamt liegen 25 von Gerichten festgestellte Rechtsbrüche der StA - Wien gegen unser Institut und Organe vor."

Peter Weinzierl: "Ist den verantwortlichen im Justizministerium klar, welche Schieflage für das Ansehen unserer Justiz entsteht, wenn eine Behörde wie die Staatsanwaltschaft das Recht auf persönliche Freiheit bricht?" Es sei höchst an der Zeit, das aus dem Ruder gelaufenen MEL - Verfahren endlich einzustellen, so der Bank Vorstand abschließend.

Hintergrundinformationen:

Durch unabhängige Gerichte festgestellte Rechtsbrüche der StA - Wien

Unabhängige Gerichte haben mittlerweile rechtskräftig in 25 Fällen Rechtsbrüche der ermittelnden Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit MEL-Verfahren festgestellt:

- Das OLG Wien monierte zwei Rechtsverletzungen gegen die Meinl Bank im Zusammenhang mit Gutachterbestellungen, wobei neben der Befangenheit eines Sachverständigen ein massiver Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot festgestellt wurde.

- Ebenfalls vom OLG Wien wurde eine Rechtsverletzung der StA-Wien im Zusammenhang mit deren (vergeblich; Anm.) versuchter Beschlagnahme von Liegenschaften Julius Meinls festgestellt.

- Der Slowakische Verfassungsgerichtshof verurteilte eine von der StA-Wien initiierte Hausdurchsuchung in Bratislava als verfassungswidrig.

- Vom OLG Wien wurde des Weiteren die Durchsuchung einer Rechtsanwaltskanzlei als rechtswidrig festgestellt.

- Drei Rechtsverletzungen gegen Organe der Meinl Bank stellte das OLG Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßigen elektronischen Überwachungen des Instituts fest, die für das OLG Wien "grotesk" anmuteten.

- Gleich vier Rechtsverletzungen wurden vom Landesgericht für Strafsachen Wien im Zusammenhang mit der Observation von Organen der Meinl Bank festgestellt.

- Das Landesgericht für Strafsachen Wien stellte sechs Rechtsverletzungen durch die StA-Wien im Zusammenhang mit unrechtmäßig verwehrter Akteneinsicht in mindestens 77 Dokumente fest.

- Das OLG Wien erkannte zwei Rechtsverletzungen durch die StA-Wien im Zusammenhang mit Einvernahmen von Organen der ehemaligen MEL.

- Wiederum das OLG Wien sah in der Anordnung der StA-Wien vom November 2012 auf Auskunft über Bankkonten und Bankgeschäfte das Gesetz verletzt.

- Und die Sicherstellung von mehreren Dokumenten im November 2012 wurde vom Landesgericht für Strafsachen Wien als rechtswidrig gerügt.

- Das OLG Wien verurteilte im November 2013 die im September 2012 durchgeführte zwangsweise Einvernahme von Julius Meinl sowie der beiden Meinl Bank Vorstände Peter Weinzierl und Günter Weiß als Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit.

Relevante Institutionen bestätigen Meinl Bank

Folgende für den MEL-Diskurs relevanten Institutionen vertreten die Rechtsposition der Meinl Bank:

- Die österreichische Übernahmekommission bestätigte, dass das österreichische Übernahmegesetz auf MEL nicht anwendbar sei. Damit wird bestätigt, dass MEL von einem eigenständigen unabhängigen Management gesteuert wurde, und nicht etwa von Julius Meinl oder der Meinl Bank.

- Die Finanzprokuratur, also der Rechtsanwalt des Staates Österreich, sowie

- der Unabhängige Verwaltungssenat Wien bestätigten die Position der Meinl Bank, dass der Rückkauf der MEL-Zertifikate 2007 nicht veröffentlichungspflichtig war.

- Die Österreichische Kontrollbank und die Wiener Börse teilen die Rechtsmeinung der Bank in der Frage der Unterscheidung von Aktien und Zertifikaten: Inhaber von Zertifikaten sind in allen zentralen Aktionärsrechten unmittelbaren Aktionären gleichgestellt.

- Im September 2010 wurden die juristischen Auseinandersetzungen mit Airports International und Power International zum Großteil beigelegt.

- Mit Wirkung Oktober 2010 sind sämtliche von der FMA ausgestellten Strafbescheide gegen das Institut im Zusammenhang mit dem MEL-Diskurs aufgehoben.

- Im Dezember 2010 erklärte der slowakische Verfassungsgerichtshof die 2009 auf Initiative eines österreichischen Staatsanwalts in Bratislava durchgeführte Hausdurchsuchung für verfassungswidrig.

- Die Finanzmarktaufsicht von Jersey (Jersey Financial Services Commission; Anm.) stellte fest, dass die MEL Zertifikatsrückkäufe -Auslöser für die öffentliche Diskussion um die Meinl Bank -rechtskonform waren und stellte 2012 die Untersuchungen endgültig ein. Ergebnis: Die Behörde sieht keine strafrechtlich relevanten Vorgänge.

- Im Juni 2011 konnte die Auseinandersetzung mit Atrium endgültig und ohne gegenseitige Zahlungen beendet werden.

- Im Dezember 2011 entschied das Internationale Schiedsgericht in Wien, dass Gebühren der Meinl Bank für Airports International und Power International rechtskonform waren - da diese Gebühren im Prinzip denjenigen der MEL entsprachen, ergibt sich daraus, dass auch das diesbezügliche Verfahren eingestellt werden müsste."

Meinl Bank AG

Die Meinl Bank bietet als Privatbank Leistungen im Bereich Corporate Finance, Fondsmanagement sowie privater und institutioneller Vermögensverwaltung an. Mit der Julius Meinl Investment GmbH verfügt die Meinl Bank über eine eigene Investmentfondsgesellschaft. Die Meinl Bank steht eigenständig auf einem starken ökonomischen Fundament, die Eigenmittel des Instituts sind mit EUR 57,8 Mio mehr als doppelt so hoch wie die gesetzlich vorgeschriebene Eigenmittelunterlegung. Damit ist die Bank für die Zukunft gut positioniert.

