VP-Hartberger: Hernalser Grüne weigerten sich für Vassilakou-Radweg zu stimmen

Wien (OTS) - Ausgerechnet bei der grünen Bezirksgruppe ihres Heimatbezirks Hernals stoßen die Vorgaben von Verkehrsstadträtin Vassilakou auf erkennbar wenig Gegenliebe.

Was war geschehen? Ein Verkehrsaudit im Rathaus hatte eine vom Bezirk jahrelang geplante und mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und Grünen beschlossene, umsetzungsreife Strukturverbesserung im Bereich der S45-Station Hernals quasi über Nacht verworfen. Begründung: Ein Radweg durch den Stationsbereich fehle. Eine Planung, bei der ein Radweg mitten durch die Fahrgastströme von S 45 und 43er verlaufen sollte, wurde aus dem Vassilakou-Ressort gleich mitgeliefert. Dieser stieß in der Entwicklungskommission gestern auf einhellig ablehnende Wortmeldungen, auch der Wiener Linien und der Grünen.

Bei der darauf folgenden Abstimmung darüber waren die beiden stimmberechtigten Vertreterinnen der Grünen, Magda Sedlacek und Karin Prauhart, aber plötzlich nicht mehr im Saal. Sie hatten es sich im Vorraum bequem gemacht und verweigerten auf Nachfrage, wieder in den Sitzungsaal zu kommen und an der Abstimmung teilzunehmen.

"Hinaus zu schleichen, wenn`s heikel wird, zeugt nicht von demokratischer Reife", ärgert sich der Hernalser VP-Klubobmann Martin Hartberger. "Aber offenbar ist der Druck der grünen Verkehrsstadträtin auf ihre Bezirksmandatare so groß, dass sich erwachsene Menschen lieber öffentlich blamieren, als an einer demokratischen Abstimmung teilzunehmen", so Hartberger abschließend.

