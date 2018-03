SP-Hatzl und SP-Stürzenbecher neu im SPÖ-Klubvorstand

Wien (OTS/SPW-K) - Bei der heutigen Klubvollversammlung der sozialdemokratischen Fraktion im Wiener Landtag und Gemeinderat wurden der Hernalser Gemeinderat, Dr. Kurt Stürzenbecher und die Simmeringer Gemeinderätin, Eva-Maria Hatzl - nach dem Ausscheiden von Dr. Harald Troch und Nurten Yilmaz - neu in den SPÖ-Klubvorstand gewählt. Stürzenbecher wurde zugleich zu einem von sechs stellvertretenden Klubvorsitzenden gewählt.

"Ich betrachte das als Auftrag, die Anstrengungen im Rathausklub noch mehr zu verstärken, um unser gemeinsames Ziel - das Wiedererringen des absoluten Vertrauens der Wiener Bevölkerung - zu erreichen", so der neue stv. Klubvorsitzende Kurt Stürzenbecher. "Es ist wirklich eine große Ehre, in dieses Gremium berufen zu werden und ich werde mich bemühen, nach Kräften für alle KollegInnen da zu sein, damit wir gemeinsam wieder die Mehrheit schaffen", so Hatzl.

