Holub: VP-Chef soll auf den Weg der Vernunft und Sachlichkeit zurückkehren

Klagenfurt (OTS) - Grünen-Landesrat Rolf Holub ruft heute, Mittwoch, den Kärntner ÖVP-Chef Gabriel Obernosterer dazu auf, endlich auf den Weg der Vernunft und Sachlichkeit zurückzukehren. Durch die parteipolitischen Manöver der letzten Wochen sei das Vertrauen in Obernosterer und die ÖVP zunehmend erschüttert worden, so Holub:

"Vielleicht sollte sich der Kärntner ÖVP-Chef die Herausforderungen und notwendigen Entscheidungen einmal aus der Nähe anschauen und den direkten Kommunikationsweg bestreiten anstatt ständig von außen über Aussendungen zu kommunizieren. Während wir mit Landesrat Waldner an gemeinsamen Lösungen für Kärnten arbeiten, spielt Obernosterer laute und destruktive Opposition. Lautstärke ist allerdings keine politische Qualität", so Holub.

Holub stellt außerdem klar, dass wichtige Personalentscheidungen im Landesbereich eine vorhergehende Einstimmigkeit im Koalitionsausschuss benötigen: "Sollte Obernosterer das vergessen haben, rufe ich es ihm hiermit in Erinnerung. Seine haltlosen Anwürfe sind zum wiederholten Mal schlechter Stil", meint Holub.

In der KABEG sei die gestrige Personalentscheidung durch das Aufsichtsratsgremium mit demokratischer Mehrheit gefallen: "Es handelt sich bei der KABEG um einen ausgegliederten Rechtsträger, das ist sicherlich auch Obernosterer bewusst. Die von den Grünen entsandten Aufsichtsräte haben völlig unabhängig entschieden und sich für den ihrer Meinung nach besten Kandidaten entschieden. Sie haben Verantwortung übernommen".

Holub fordert Obernosterer abschließend dazu auf, sein Verhalten zu überdenken und fordert eine Entschuldigung für die geradezu absurden Vorwürfe gegen seine Person und die Grünen: "Obernosterer überspannt den Bogen. Dabei weiß auch er, dass die Grünen ohne Lobbys im Hintergrund frei, unabhängig und sachlich entscheiden können", so der Grünen-Landesrat.

