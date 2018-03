Keine Legionellen durch Kühlanlagen

Neue Norm regelt Wasserqualität in Verdunstungs-Rückkühlanlagen.

Wien (OTS) - In vielen technischen Prozessen, aber auch bei der Klimatisierung von Räumen fällt überschüssige Wärmeenergie an. Eine effiziente Methode, diese Wärme an die Umgebungsluft abzuführen, sind Verdunstungs-Rückkühlanlagen. Eine neue ÖNORM hilft, das unkontrollierte Wachstum von Mikroorganismen in derartigen Systemen rechtzeitig zu erkennen und die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen.

165 Erkrankungen und drei Tote innerhalb von sechs Wochen. Das ist die tragische Bilanz des Legionellose-Ausbruchs in Warstein, Deutschland, im September 2013. Ursache für das gehäufte Auftreten untypischer, schwerer Lungenentzündungen in der deutschen Kleinstadt war die Verbreitung des Bakteriums Legionella pneumophila unter anderem über Aerosole aus einer industriellen Rückkühlanlage.

Effiziente Kühlung durch Verdunstung

"Aerosole entstehen, wenn Wasser versprüht wird oder Luft durch einen Wasserkörper geblasen wird", erklärt Dipl.-Ing. Dr. Arno Sorger. Der Leiter einer Prüf- und Inspektionsstelle für Trinkwasser, Badewasser und Hygiene ist Vorsitzender des Komitees 140 "Wasserqualität" bei Austrian Standards und war maßgeblich an der Entwicklung der neuen ÖNORM B 5020 zu den Anforderungen an die mikrobiologische Wasserbeschaffenheit in Verdunstungs-Rückkühlanlagen beteiligt. "Die effizienteste Art zu kühlen, ist jene über die Verdunstung von Wasser. Kühlwasser wird versprüht oder über Rieseleinbauten geleitet. Dabei verdunstet ein Teil des Wassers und entzieht dem verbleibenden Wasser Wärme. Die dabei entstehenden Aerosole sind allerdings ein hygienisches Problem. Bakterielle Erreger wie der Auslöser der Legionärskrankheit in Warstein werden über Aerosole verbreitet und vom Menschen durch die Atemwege aufgenommen", beschreibt der Experte das Problem.

Dazu kommt, dass meist gleichzeitig Ventilatoren Luft über die Einbauten blasen, um die Kühlwirkung zu verstärken. Mit dieser Abluft gelangt ein Teil des versprühten Wassers als Aerosol nach außen und kann mehrere hundert Meter vertragen werden. In diesem Aerosol können Legionellen oder andere Mikroorganismen, die als Krankheitserreger in Frage kommen, enthalten sein. Nicht gerade ein Wunschszenario für Bakteriologen. Abhilfe schafft hier nur die sorgfältige und regelmäßige Wartung der Anlagen.

Standard gibt Sicherheit

Die neue ÖNORM B 5020 definiert, wie die Wasserbeschaffenheit in Verdunstungs-Rückkühlanlagen zu kontrollieren ist, um dem Wachstum gefährlicher Mikroorganismen vorzubeugen. Das Regelwerk bezieht sich auf Anlagen, bei denen im Kreislauf geführtes Kühlwasser verdunstet, und macht präzise Angaben, wie und in welchen Zyklen Proben zu entnehmen sind, wie mit diesen zu verfahren ist und wie die Ergebnisse zu bewerten sind. Betreiber und Instandhalter derartiger Systeme können damit ihre Anlagen sicher betreiben und darauf vertrauen, dass sie auf dieselben Standards zurückgreifen wie die überwachenden Behörden und jene Stellen, die die Untersuchungen durchführen.

Oder, wie es Dr. Arno Sorger zusammenfasst: "Dank dieser Norm sind die Ergebnisse der Analysen der Wässer in Verdunstungs-Rückkühlanlagen vergleichbar, und es existieren erstmals auch verlässliche Daten zum mikrobiologischen Wachstum in Kühltürmen. Aus diesen wichtigen Vergleichswerten lassen sich Maßnahmen zur Verbesserung ableiten, und gesundheitliche Risiken können in der Zukunft eingegrenzt werden."

Die neue ÖNORM B 5020 "Anforderungen an die mikrobiologische Wasserbeschaffenheit in Verdunstungs-Rückkühlanlagen" wurde mit 1. November 2013 publiziert. Da es in diesem Bereich bislang europaweit keinerlei normative Regelung gab, nimmt Österreich hier eine Vorreiterrolle ein. Möglich wurde dies nicht zuletzt durch die konstruktive Zusammenarbeit von Anlagenherstellern, Behörden, Prüfeinrichtungen und Anwendern im Normengremium, betont Wasserexperte Sorger.

Dass Bedarf an einem solchen Regelwerk besteht, beweist die Bundeshauptstadt Wien. Die sanitäre Aufsicht der Stadt wird die ÖNORM B 5020 in den Richtlinien "Arbeitskreis für Hygiene in Gesundheitseinrichtungen" der Magistratsabteilung 15 erwähnen und damit verbindlich erklären. Mit der Anwendung der darin formulierten Standards kann Wien der Verbreitung schwerer Infektionen, die auf Legionellen zurückzuführen sind, dauerhaft vorbeugen.

Bibliographie

ÖNORM B 5020 Anforderungen an die mikrobiologische Wasserbeschaffenheit in Verdunstungs-Rückkühlanlagen

