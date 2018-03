Erpressung, Wettbetrug, Match Fixing sorgen für Alarmstimmung im Sport

European Lotteries Präsident Friedrich Stickler: "Brauchen dringend härtere Strafen und eine Internationale Agentur zur Überwachung"

Wien (OTS) - Die Integrität des Sports ist in Gefahr: Die jüngsten Schlagzeilen über Spielmanipulation, Erpressung und Verhaftung in Zusammenhang mit Grödigs Fußballer Dominique Taboga und Ex-Teamspieler Sanel Kuljic sind als Alarmsignale zu werten und zeigen, wie dringend Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität im Sport- und Sportwettgeschäft gefordert sind.

Die European Lotteries (EL) unter Präsident Friedrich Stickler, Vorstandsdirektor der Österreichischen Lotterien, hielten gestern, Mittwoch, im Europäischen Parlament in Brüssel eine Konferenz zum Thema "Stärkung der nationalen Netzwerke im Kampf gegen Match Fixing" ab. Weit mehr als 100 Teilnehmern wurde dabei eine Studie präsentiert, die mit erschütternden Zahlen deutlich machte, wie wichtig der Kampf gegen Manipulationen und Absprachen im Sport sowie gegen Geldwäsche ist. Glücksspielexperten, Sportberichterstatter, Athleten und EU-Entscheidungsträger diskutierten die unterschiedlichen Lösungsansätze im Kampf gegen Matchfixing.

Die Studie sorgte auch bei einer Folgeveranstaltung heute im Studio 44 in Wien für Aufsehen: 140 Milliarden Euro würden demnach im Sport jährlich gewaschen. Und begünstigt würde das durch zwei ganz wesentliche Faktoren: einerseits dadurch, dass - im Gegensatz zu früher - nun die einzelnen mafiösen Gruppen untereinander vernetzt sind und kooperieren, und dass sich andererseits das Wettangebot stark verändert hat und zwar in eine Richtung, die der Manipulation entgegenkommt.

Hannu Takkula, finnischer EU-Abgeordneter mit ausgewiesener Expertise im Sport, eröffnete die Konferenz in Brüssel mit den Worten: "Die Angriffe auf die Integrität im Sport haben stark zugenommen. Wir konnten in Bezug auf Match Fixing und illegales Glücksspiel bereits gute Fortschritte erzielen, wir brauchen aber ein umfassendes Teamwork, und alle Stakeholder, darunter Regierungen, Sportorganisationen und Sportwettenanbieter müssen verstehen, dass nur ein kollektives Vorgehen im Kampf gegen diese Bedrohung erfolgreich sein kann."

Für Pascal Boniface, Gründungsmitglied und Direktor von IRIS (Institut für internationale und strategische Relationen mit Sitz in Paris), der ein Weißbuch für Match Fixing vorstellte, ist Regulierung und die Überwachung der Anbieter ein Schlüssel zum Erfolg. Seine Empfehlung umfasst die verbesserten Prozesse für die Identifizierung von Gewinnern sowie die Verpflichtung von Wettanbietern, verdächtige Transaktionen zu melden.

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurden auch konkrete Lösungen gegen Match Fixing diskutiert. Pierre Delsaux, stellvertretender Generaldirektor für den Internen Markt und Services der Europäischen Kommission erwähnte, dass sich die Kommission in die laufenden Verhandlungen des Europäischen Rats für eine Convention im Kampf gegen die Manipulation von Sportergebnissen aktiv einbringen werde.

Declan Hill, weltweit bekannter Experte auf dem Gebiet Match Fixing, betonte die Gefahren für den Sport: "Wir alle im Sport befinden uns im Krieg. Die ursprüngliche Art und die Existenz unserer Leidenschaft sind in Gefahr, wie auch unsere Ideale und Werte im Sport. Wir müssen dieses moderne Phänomen des globalisierten Match Fixing verstehen um es erfolgreich zu bekämpfen.

"Die aktuellen Vorfälle machen deutlich, dass dringender Handlungsbedarf besteht", sagt EL-Präsident Friedrich Stickler: "Wir brauchen in jedem Fall strengere Gesetze mit härteren Strafen und eine internationale Agentur für die Integrität im Sport, eine Einrichtung also, die im Interesser der Sportlerinnen und Sportler, der Liegen, Vereine und Sponsoren darüber wacht, dass alles sauber abläuft." Die European Lotteries und ihre Mitglieder sind historisch gewachsene Partner des Sports und waren immer in führender Position im Kampf gegen Match Fixing. Sportorganisationen, nationale Regierungen, internationale Organisationen, rechtskonforme Glücksspielanbieter und die Polizei müssen im Kampf gegen Match Fixing zusammenarbeiten."

