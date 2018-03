FPÖ-Leyroutz: ÖVP-Kritik an skandalöser Kabeg-Vorstandsbestellung reines Scheingefecht

SPÖ-Postenschacher muss Einhalt geboten werden - Nächste Landtagssitzung wird für ÖVP zur Nagelprobe

Klagenfurt (OTS) - Als "Scheingefecht" und "heiße Luft" wertet heute der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, die heutige Kritik des ÖVP-Chefs Gabriel Obernosterer an seinem Koalitionspartner SPÖ betreffend die Bestellung des SPÖ-Büroleiters Arnold Gabriel zum Kabeg-Vorstand. Als Beweis dafür verweist Leyroutz auf einen Dringlichkeitsantrag, den die Freiheitlichen in der letzten Landtagssitzung einbrachten. Dieser zielte darauf ab, dass künftig neben LH Kaiser (SPÖ) ein weiteres Regierungsmitglied der Kärntner Landesregierung für die Personalagenden zuständig sein sollte, wobei dieses einer anderen Partei angehören muss. Dieser Antrag wurde leider auch mit den Stimmen der ÖVP abgeschmettert.

"Das heißt, die ÖVP-Abgeordneten haben gar kein Interesse, daran mitzuwirken, den Postenschacher der SPÖ einzudämmen. Die Freiheitlichen waren in der Vergangenheit niemals alleine für die Postenbesetzungen im öffentlichen Bereich zuständig. Alleingänge waren ausgeschlossen. Und dies sollte auch künftig wieder so sein", fordert Leyroutz.

Leyroutz vermutet, dass die heutigen verbalen Rundumschläge gegen die SPÖ reiner Theaterdonner sind, um die Kritiker in den eigenen Reihen zu beruhigen. "Denn das einzige was bisher um das Motto der SPÖ "Kärnten kann mehr" herum vorzuweisen ist, sind Postenbesetzungen von SPÖ-Günstlingen in Schlüsselpositionen des Landes. Die Empörung der Bevölkerung ist natürlich groß und der Druck auf Obernosterer steigt", so Leyroutz.

Die ÖVP kann jedoch in der nächsten Landtagssitzung beweisen, dass sie es ernst meint. "Wir werden den Dringlichkeitsantrag wiederholt einbringen und die ÖVP hat dann die Gelegenheit mitzustimmen", so Leyroutz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272