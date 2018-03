Seit 10 Jahren unfallfreie Sondertransport-Begleitung durch private beeidete Organe

Transportsicherheitstage: Kosten für Güterbeförderer und Werkverkehr sinken durch effiziente Transportbegleitung

Wien (OTS/PWK785) - Seit Jänner 2003 führen in Österreich ausschließlich private beeidete Unternehmen die Begleitung von Sondertransporten erfolgreich und sicher durch. Österreich ist der einzige Staat in Europa, in dem private Straßenaufsichtsorgane zur Gänze ohne Polizeibegleitung die Verkehrsregelung bei der Abwicklung von Großraum- und Schwerlasttransporten durchführen. Die beliehenen Begleitorgane fungieren dabei als eine Art verlängerter Arm der Behörde und können eigenverantwortlich sogar Autobahnen mit Gegenverkehrsbereichen oder Straßen im Stadtverkehr sperren, sagte Johann Fellner, Obmann der Berufsgruppe des Allgemeinen Verkehr in der Wirtschaftskammer Österreich, bei den Österreichischen Transportsicherheitstagen 2013. Das heimische System habe sich in zehn Jahren - ohne einen einzigen Unfall - voll bewährt und diene nun als Vorbild für Privatisierungsvorhaben in deutschen Bundesländern.

Schwerpunkt der Österreichischen Transportsicherheitstage 2013 sind unter anderem Vorschläge der EU-Kommission zu Neuerungen bei Fahrzeugabmessungen, Gewichten und Technischen Unterwegskontrollen.

Elektronische Abwicklung erleichtert Anträge

Eine E-Government-Anwendung erleichtert die Beantragung von Sondertransport-Fahrten seit zwei Jahren. Jährlich werden mehr als 35.000 Antragstellungen über diese Plattform www.sondertransporte.gv.at abgewickelt, an die etwa 50 Bewilligungsbehörden zur elektronischen Bescheiderstellung angebunden sind und die von mehr als 1000 heimischen Unternehmen jährlich genutzt wird. Der große Vorteil dieser Abwicklung sei, dass Verkehrs-, Straßenbau-, Polizeibehörden und Antragsteller jederzeit den Status von Anträgen und Bescheidlisten einsehen beziehungsweise bearbeiten können, so der Obmann: "In Österreich wird kein einziger Bescheid mehr in Papierform ausgestellt. Wochenlange Wartezeiten gehören damit längst der Vergangenheit an." Mit www.x-trans.eu wurde zudem eine Schnittstelle zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land Oberösterreich für grenzüberschreitende Schwerlasttransporte eingerichtet.

Um Transporte mit besonders großen Übermaßen in der verkehrsarmen Zeit abzuwickeln, bestehen mit dem Autobahnbetreiber ASFINAG Standardvereinbarungen sowohl hinsichtlich zulässiger Fahrzeug-Abmessungen und Gewichtsgrenzen für Brücken und Tunnels als auch betreffend Autoreiseverkehre im Sommer sowie die zeitliche und bauliche Einrichtung von Baustellen. Die Bewilligungsinhaber, in der Regel gewerbliche Transporteure und Unternehmen aus Gewerbe und Industrie, können ihre Beförderungen viele Monate im Voraus planen. Fahrten zu Schiffsterminen können verlässlich organisiert und eingehalten werden, so Fellner. Noch vor 10 Jahren durften Sondertransporte nur bei Tageslicht durchgeführt werden.

Sondertransport-Erlass 2013 sorgt für flüssigen Verkehr

Mehr als 10.000 Genehmigungen betreffen Fahrzeuge mit geringen Übermaßen und Gewichten, die als Jahresdauergenehmigungen (für Anhänger/Auflieger), darunter 4000 österreichische Fahrzeuge, ausgegeben werden. Der Sondertransport-Erlass 2013 verbessert die Leichtigkeit, Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs für diese Fahrzeuge, auf denen unter anderem Bagger, Baumaschinen, schwere Lkw, Erntemaschinen, Windkraftanlagen oder Fertiggaragen transportiert werden. Indem für Fahrzeuge bis 4,3 m Höhe, bis 3,5 m Breite, bis 25 m Länge sowie bis 60 Tonnen Gewicht die Geschwindigkeitsgrenzen an die für die sonstigen Schweren Nutzfahrzeuge im Straßengüterverkehr herangeführt wurden, können diese Fahrzeuge künftig mit dem Verkehr mitfließen, wodurch sich Fahr- und Einsatzzeiten verkürzen, so Stefan Ebner, Geschäftsführer des Fachverbandes Fahrschulen und Allgemeiner Verkehr.

Das österreichische Modell mit privaten beliehenen Straßenaufsichtsorganen hat sich in zehn Jahren bestens bewährt. Für eine Fahrt quer durch Europa muss jedoch noch immer ein Fleckerlteppich verschiedener Behördenauflagen eingehalten werden, kritisierte Fellner. Bei der Genehmigung von Sondertransporten zumindest in Europa soll es eine einheitliche Vorgehensweise und länderübergreifend standardisierte Genehmigungsverfahren - zumindest für die untere Sondertransportkategorie mit kleineren Überschreitungen der zulässigen Fahrzeugabmessungen und Gewichte geben. (PM)

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Bundessparte Transport und Verkehr

Dr. Stefan Ebner

Tel.: Tel. 0590900-4028

stefan.ebner @ wko.at