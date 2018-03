AVISO: Wirtschafts- und Familienminister Mitterlehner zeichnet familienfreundliche Unternehmen, Hochschulen und Universitäten aus

Zertifikats-Verleihung Audit berufundfamilie sowie hochschuleundfamilie in der Aula der Wissenschaften

Wien (OTS/BMWFJ) - Wirtschafts- und Familienminister Reinhold Mitterlehner prämiert am Dienstag, 19. November, 73 besonders familienfreundliche Unternehmen, Hochschulen und Universitäten, die erfolgreich am Audit berufundfamilie bzw. hochschuleundfamilie teilgenommen haben. Die im Auditprozess gesetzten Maßnahmen ermöglichen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium.

Alle Medienvertreter/-innen sind zur Zertifikatsverleihung um 18 Uhr in der Aula der Wissenschaften in Wien herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung via E-Mail unter anmeldung @ familieundberuf.at

Bitte merken Sie vor:

Mitterlehner zeichnet familienfreundliche Unternehmen, Hochschulen

und Universitäten aus



Datum: 19.11.2013, um 18:00 Uhr



Ort:

Aula der Wissenschaften

Wollzeile 27a, 1010 Wien



