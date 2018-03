Promi-Hallenturnier für einen guten Zweck

Veranstaltung am 20. November 2013, ab 17 Uhr in der S.C. Hakoah Sporthalle

Unter dem Motto "etwas Sport, viel Spaß und eine gute Tat" findet am 20. November 2013 in der S.C. Hakoah Sporthalle ein Benefizbußballspiel statt. Der Erlös kommt Familien von im Dienst zu Schaden gekommenen Polizisten zugute. Folgende Mannschaften treten gegeneinander an: Wirtschaftskammer Wien, Wien Marketing und Club BMI/Österreichischer Integrationsfonds.

Der Ankick erfolgt um 17 Uhr. Um 18 Uhr können Mannschaftsfotos mit Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner und Bürgermeister Dr. Michael Häupl gemacht werden. Die Siegerehrung und Scheckübergabe nehmen Innenministerin Mikl-Leitner und Bürgermeister Häupl um 19 Uhr vor.

Zahlreiche Prominente wie Toni Pfeffer, Ciro de Luca, Christoph Fälbl, Andi Ogris, Fadi Merza, Wolfram Pirchner, Kurt Elsasser, Andrew Young, Raimund Hedl, Robert Pecl, Horst Nussbaumer, Peter Znenahlik, Atila Sekerlioglu, Martin Oberhauser, Gary Howard, Oliver Stamm, Michael Güntner, Ivica Vastic und Wolfgang Knaller werden beim Turnier mitspielen und an der Veranstaltung teilnehmen.

Das Turnier wird vom "Club Innenministerium" veranstaltet. Der Club bietet Familien von im Dienst zu Schaden gekommenen Polizisten finanzielle Unterstützung. Zuletzt wurden auch die Angehörigen der Opfer des Amoklaufs in Annaberg mit Mitteln des Fonds rasch und unbürokratisch unterstützt.

Zeit: 20. November 2013, 17 Uhr

Ort: S.C. Hakoah Sporthalle, Simon-Wiesenthal-Gasse 3, 1020 Wien

