VP-Obernosterer: SPÖ und Grüne zeigen ihr wahres Gesicht

ÖVP distanziert sich von Kabeg-Chef-Besetzung. SPÖ/Grüne betreiben Verrat am Wähler. Vertrauen erschüttert, Vorgangsweise verlangt scharfe Kontrolle in Koalition.

Klagenfurt (OTS) - "Mit der durchgezogenen Besetzung von Arnold Gabriel als Kabeg-Chef haben SPÖ und Grüne Verrat am Wähler betrieben, denn genau dieses alte Polit-System wurde abgewählt", hält VP-Chef Gabriel Obernosterer heute fest. Diese Vorgangsweise sei nicht die Politik der ÖVP. "Die ÖVP distanziert sich von dieser Vorgangsweise und dieser optisch fatalen Postenbesetzung", so Obernosterer weiter.

Diese Posten-Besetzung sei für Obernosterer die größte politische Enttäuschung in der Koalition, das Vertrauen sei auf das Tiefste erschüttert. "Wir sind in diese Koalition gegangen, um das Land zu sanieren. Seit gestern ist klar, dass in dieser Koalition die ÖVP die Kontrolle zu übernehmen hat", betont Obernosterer.

Auch die Grünen haben laut dem VP-Chef ihre Unschuld verloren. "In geradezu SPÖ-Hörigkeit haben die Grünen ihre Prinzipien über Bord geworfen. Sie sind der Verlockung des Machtrausches erlegen", macht Obernosterer seiner Enttäuschung über Rolf Holub Luft.

Die aus einem Vertrauensvorschuss heraus gewährte Alleinherrschaft in Personalangelegenheiten in der Landesregierung sei laut Obernosterer dringend zu korrigieren. Seit dem Frühjahr liegen sämtliche Personalentscheidungen durch einen Regierungsbeschluss alleine beim Personalreferenten Peter Kaiser und seinem Personal-Abteilungsleiter. Der Landesamtsdirektor ist in die personellen Entscheidungen nicht mehr eingebunden.

"Offensichtlich braucht es jedes Mittel zur Kontrolle, das zulässig ist. Der Landesamtsdirektor ist in alle Personalentscheidungen im Land wieder voll einzubinden", fordert Obernosterer. Dieser fatale Regierungsbeschluss sei zu korrigieren, die Geschäftsordnung zu ändern.

Um bei der bevorstehenden Besetzung von Patienten- und Pflegeanwalt ein Arnold-Gabriel-II zu verhindern, sei die Objektivierung dieser beiden Positionen auf breite Basis zu stellen, alle Bewerbungen sind auf den Tisch zu legen. Die Bewerbungsfrist für beide Positionen ist bereits abgelaufen.

"Eine Objektivierung mittels qualifizierter breiter Öffentlichkeit ist zu garantieren. Genau das ist derzeit für diese Positionen nicht klar definiert. Nur um das Land umzufärben, ist die ÖVP diese Koalition nicht eingegangen", weist Obernosterer hin.

Etwas dürfe laut Obernosterer auch nicht vergessen werden: Für einen Kabeg-Chef hätten die gleichen Regeln zu gelten wie für einen Landesbeamten. "Wir wissen, dass die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Arnold Gabriel ermittelt. Sollte eine Anklage vorliegen, ist er sofort zu suspendieren", fordert Obernosterer. (Schluss)

