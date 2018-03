Gefährliche Irrwege: Glühbirnenverbot und Smart Meter

Wien (OTS) - "Bei uns leuchten nur Glühbirnen und so wird es auch bleiben. Wir haben uns einen Vorrat angelegt, denn das Glühbirnenverbot ist inakzeptabel", erklärt Wolfgang Löser in seinem soeben im Grazer Leopold Stocker Verlag erschienenen Buch "DER ENERGIE-REBELL: Wärme, Strom und Kraftstoff aus regionalen Quellen für jedermann".

Hierin beschreibt Löser, Betreiber des ersten energieautarken Bauernhofs Österreichs, warum so genannte Energiesparlampen oder LED-Leuchten nicht nur giftig sind, sondern eine echte Energiewende verhindern: Würde sich jeder Österreicher anstatt "Energiesparlampen" oder LEDs nur ein Photovoltaikmodul installieren, entspräche dies der Leistung des nie in Betrieb gegangenen Kraftwerks Zwentendorf (in Deutschland wären es sogar zehn Atomkraftwerke!).

"Beim Verbot der Glühlampe geht es um Aktionismus und Diktatur. Die Masse wird in die Irre geführt", betonen Wolfgang Löser und sein Co-Autor Klaus Faißner. "Solange Energiesparen Vorrang vor erneuerbaren Energien hat, wird lediglich das Gewissen der Konsumenten beruhigt, während die Energiekonzerne kaum an Umsatz verlieren."

Nur eine dezentrale Energiewende ist zukunftsfähig

"Ein weiterer gefährlicher Irrweg sind die neuen Stromzähler 'Smart Meter', die uns Brüssel ebenfalls aufzwingen will. Sie erhöhen die Gefahr von Stromausfällen erheblich, sind ein Mittel der Bürgerüberwachung, können durch hohe Strahlendosen die Gesundheit gefährden und sind überdies noch teurer als die alten Stromzähler. Auch dagegen müssen wir uns wehren. Nur eine dezentrale Energiewende im Sinne der Bürger wird uns in eine gedeihliche Zukunft führen. Deshalb ist es wichtig, schädigende Irrwege - zu denen auch neue Hochspannungsleitungen zählen - zu erkennen und zu vermeiden", stellt Wolfgang Löser heraus.

Buch: Der Energie-Rebell

Herausgeber: Klaus Faißner/Wolfgang Löser

Verlag: Leopold Stocker Verlag GmbH

Seiten: 159

Format: 16,5 x 22 cm, Hardcover

Preis: 19,90 Euro

ISBN: 978-3-7020-1435-3

Website: www.stocker-verlag.com

Rückfragen & Kontakt:

sowie Rezensionsexemplare:

Leopold Stocker Verlag

Carina Spielberger/Presseabteilung

Tel.: +43/316/821636-134

carina.spielberger @ stocker-verlag.com