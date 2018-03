Viareggio Strafverfahren

Presseaussendung von GATX Rail Austria GmbH, freigegeben am 12. November 2013, 17.00 Uhr anlässlich des Beginns des Strafverfahrens in Viareggio (06/2009)

Wien (OTS) - Am 29. Juni 2009 entgleiste ein Güterzug in Viareggio, Italien, der aus 14 Druckgaskesselwaggons bestand, die im Eigentum der GATX Rail Austria GmbH und ihrer Tochterunternehmen standen. Einer der entgleisten Kesselwaggons wurde aufgerissen, Gas trat aus und entzündete sich, was tragische Konsequenzen mit vielen Toten und erheblichen Sachschaden zur Folge hatte.

Italienische Staatsanwälte untersuchten den Unfall und am 13. November 2013 beginnt ein Strafverfahren gegen GATX Rail Austria GmbH, zwei ihrer Tochtergesellschaften und verschiedene Mitarbeiter (insgesamt "GATX") als auch gegen die Italienische Staatsbahn und ihre Mitarbeiter (und weitere Angeklagte).

Die Staatsanwälte behaupten, dass in einem der Radsätze ein Anriss vorhanden war der zum Zeitpunkt der letzten Inspektion des Radsatzes durch GATX hätte erkannt werden müssen und, da dieser vermeintlich übersehen worden sei, hätte dieser die

Entgleisung und das Bersten des Tanks verursacht. GATX weist jedoch darauf hin, dass der Tank mit hoher Wahrscheinlichkeit durch eine senkrecht im Boden verankerte Stahltraverse aufgerissen wurde, die in den Verantwortungsbereich der Italienischen Staatsbahn fällt.

GATX beabsichtigt, sich vehement gegen die Anschuldigungen des Staatsanwaltes zu verteidigen und wird mehrere wissenschaftliche und technische Nachweise in dem Verfahren vorlegen, dass GATX jederzeit und in jeder Hinsicht in Übereinstimmung mit allen Vorschriften und Instandhaltungsregeln gehandelt hat.

Die Ansprüche der meisten durch den Unfall Geschädigten wurden bereits zur Gänze befriedigt, einige Anspruchsinhaber werden aber auch Parteienstatus in dem Verfahren erlangen. Zurzeit ist die Dauer des Verfahrens unsicher, aufgrund des Umfanges der zu würdigenden Beweisunterlagen, der Anzahl der zu vernehmenden Zeugen und der großen Anzahl an involvierten Parteien wird jedoch mit einer längeren Dauer des Verfahrens gerechnet.

GATX bedauert zutiefst, dass einer ihrer Kesselwaggons in einen derartig schrecklichen Unfall verwickelt ist und hat mehrfach ihr Mitgefühl für die betroffenen Bewohner der Stadt Viareggio ausgedrückt und wiederholt mit heutigem Tage ihr tiefes Bedauern und Mitgefühl.

GATX ist dennoch zuversichtlich, dass nach objektiver Würdigung der unterschiedlichen technischen und regulativen Aspekte des Unfalles auf Grundlage der vollständigen Beweislage der Nachweis geführt werden wird, dass allen GATX Unternehmen und ihren Mitarbeitern kein Verschulden anzulasten ist.

