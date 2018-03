WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Hypo-Wirbel an vielen Fronten - von Günter Fritz

Was in weiterer Folge noch auf die Steuerzahler zukommen wird, ist offen

Wien (OTS) - Die notverstaatlichte Hypo Alpe Adria Bank beschäftigt die Öffentlichkeit derzeit intensiv - und das hat nicht nur mit den Budgetverhandlungen zu tun. Der Versuch von SPÖ und ÖVP, eine Koalition zustande zu bringen, wird durch ein Budgetloch in Ausmaß eines zweistelligen Milliarden-Euro-Betrags erschwert. Dass dessen Größe niemand so genau kennt - mal ist von 38 Milliarden Euro die Rede, am nächsten Tag von 20 Milliarden - hängt auch mit der Hypo zusammen. Denn da weiß ebenfalls niemand, was die Restrukturierung der ehemaligen Kärntner Landesbank und späteren Tochter der Bayern LB tatsächlich kosten wird. 1,9 bis 3,5 Milliarden Euro an staatlichen Zuschüssen hat die EU allein für heuer genehmigt und was in weiterer Folge noch auf die Steuerzahler zukommen wird, ist offen. Um eine Bad Bank bzw. Abwicklungseinheit für die Hypo, in die schlechte Teile und Kredite in Höhe von 19 Milliarden Euro gesteckt werden sollen, wird seit Monaten gerungen. Bislang ohne Ergebnis, weil unklar ist, wie eine solche organisatorisch und rechtlich aussehen soll. Jetzt ist plötzlich wieder von einer ohne Beteiligung der österreichischen Großbanken die Rede. Darüber hinaus haftet das Land Kärnten noch immer mit knapp 14 Milliarden Euro für die Hypo; der Bund mit einer Milliarde. Haftungen, die bis Ende 2017 abgetragen und deren Kosten finanziert werden müssen. Die Frage ist nur, wie, doch das wird wohl ein Thema der Finanzausgleichsverhandlungen der Länder mit dem Bund sein. Auch die Juristen werden derzeit von der Hypo ordentlich auf Trab gehalten. Dass der umstrittene Ex-Hypo-Investor und -Vorstandschef Tilo Berlin gestern im Wiener Zivilverfahren zwischen Bayern LB und Hypo Mitarbeiterprivatstiftung, bei dem es um arglistige Täuschung und Kauf-Rückabwicklung geht, aussagte, war nur ein kleiner, wenn auch publicityträchtiger Puzzlestein im Prozessreigen rund um die Hypo. Der immer unübersichtlicher wird:

Kommende Woche geht es in Klagenfurt mit einem Strafverfahren zur Causa Vorzugsaktien 2006 weiter. Parallel dazu wird in München zwischen Hypo und Bayern LB um ausstehende Milliardenzahlungen gestritten und die Republik Österreich überlegt, die Bayern LB wegen Irrtums bei der Notverstaatlichung zu verklagen. Wenn man das alles Revue passieren lässt und gedanklich weiter spinnt, kommt einem das Schaudern.

