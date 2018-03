7 Days for Diabetes - Diabetesinitative Österreich setzt sich für kompetente Betreuung von Kindern mit Diabetes ein

Wien (OTS) - In Österreich gibt es rund 1.300 bis 1.500 Kinder zwischen 0 und 14 Jahren mit einer Diabetes-Erkrankung. Auf ihre Behandlung sind österreichweit derzeit 36 Diabetes-Ambulanzen spezialisiert.

Der Diabetesbericht 2013 dokumentiert für das Jahr 2007 249 neu diagnostizierte Typ-1- und 5 Typ-2 Diabetes Fälle bei den 0 bis 14jährigen. Die Typ-1-Erkrankungen nahmen zwischen 199 und 2007 deutlich zu; die Zahl der neuerkrankten Kinder mit Typ-2-Diabetes blieb im selben Zeitraum konstant.

Kinder mit Diabetes Mellitus Typ-1 müssen täglich mehrmals ihren Blutzucker messen, den Kohlehydratgehalt ihrer Mahlzeiten berechnen und die entsprechende Menge Insulin verabreichen. Zu Hause erhalten die Kinder Unterstützung durch ihre Familienmitglieder, in Kindergarten oder Schule können sie oft, auf Grund der ungeklärten rechtlichen Situation bei der Abgabe von Insulin sowie mangelndes Wissen des Betreuungspersonals, nicht ausreichend in ihrer Therapie unterstützt werden.

Dazu Univ. Prof. Dr. Bernhard Ludvik, Präsident der Diabetesinitiative Österreich: "Die Diabetesinitiative Österreich setzt sich für eine verbesserte Betreuung der betroffenen Kinder ein. Damit das Personal in Schule und Kindergarten adäquat auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann, müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Finanzierung endlich klar definiert werden."

Das Unwissen um die Behandlung einer kindlichen Diabetes-Erkrankung in Schule und Kindergarten führt häufig dazu, dass diese Kinder von Schulveranstaltungen ausgeschlossen werden. Nach wie vor gibt es in Österreich noch keine Kur- oder Rehabilitationsmöglichkeiten, die eine wichtige Präventionsmaßnahme zur Vermeidung von Diabetes-bedingten Spätkomplikationen darstellen würde. Diabetescamps, die auf private Finanzierung angewiesen sind, bieten betroffenen Kindern kindgerechte Diabetes-Schulungen, den Austausch mit gleichaltrigen Betroffenen sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten.

Gerade in den Sommermonaten stehen sehr viele Eltern vor derselben Problematik: Während man selbst nur fünf Wochen Urlaub pro Jahr hat, genießen Kinder eine wohlverdiente zweimonatige Ferienzeit. Das führt zu Problemen bei der Ferienbetreuung. Um die Freizeitbetreuung zu verbessern, hat die Diabetes Initiative Österreich 2013 erstmals ein spezielles Projekt gestartet, das die kompetente Betreuung von Kindern mit Typ-1-Diabetes in der Ferienzeit sicherstellt - gemeinsam mit der Sportunion West-Wien konnten Kinder mit Typ-1-Diabetes an einem umfangreichen Sportangebot, unter der Aufsicht von speziell geschultem Personal teilnehmen.

"Das Ziel unserer Bemühungen muss es sein, Kindern mit Diabetes-Erkrankungen eine normale Entwicklung sicherzustellen und sie nicht, auf Grund von Unwissenheit und Unsicherheit von alltäglichen Aktivitäten in Kindergarten und Schule auszuschließen", bekräftigt Univ. Prof. Ludvik.

Über die Kampagne "7 Days for Diabetes"

"Seven Days for Diabetes" ist eine Awareness-Kampagne der Diabetes Initiative Österreich und wird von vielen Menschen und Unternehmen unterstützt. Ziel ist es, auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und Themen rund um Diabetes anzusprechen. Der Weltdiabetestag am 14. November bildet den Höhepunkt und zugleich Abschluss der jährlichen Kampagne. Weiterführende Informationen auf www.7days4diabetes.weebly.com/.

Über die Diabetes Initiative Österreich

Die "Diabetes Initiative Österreich" ist eine rein aus privater Hand finanzierte interdisziplinäre Plattform für Projekte, Ideen und Kommunikation rund um das Thema Diabetes und Diabetes-Prävention. Ziel ist es, über die nächsten Jahre hinweg das Thema umfassend zu beleuchten und einen Dialog zwischen allen am Thema Beteiligten und Interessierten in Österreich zu schaffen. Damit vereinen sich erstmals in Österreich Wirtschaft, Politik, Experten, NGOs, Interessensvertretungen und Interessierte. Seit Ihrer Gründung im September 2009 ist es der Diabetes-Initiative gelungen, Akzente für mehr Aufmerksamkeit und Meinungsbildung zum Thema "Diabetes" zu schaffen. Im Rahmen eines interdisziplinären Advisory Boards stellen namhafte Experten aus den Bereichen Gesundheit, Medizin und Gesundheitsökonomie ihre Expertise der Diabetesinitiative Österreich unentgeltlich zur Verfügung.

Weiterführende Informationen unter www.diabetesinitiative.at

