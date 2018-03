Karlheinz Töchterle: Gezielte Unterstützung für Start in wissenschaftliches Leben

Würdigungspreis für Absolvent/innen an wissenschaftlichen und künstlerischen Universitäten und Fachhochschulen 2013 verliehen - 64 Preisträger/innen, je 2.500 Euro

Wien (OTS) - Mehr als 1.500 junge Wissenschaftler/innen und Künstler/innen haben seit der Initiative des damaligen Wissenschaftsministers Dr. Erhard Busek im Jahr 1990 Würdigungspreise des Wissenschafts- und Forschungsministeriums erhalten - seit heute sind es 64 mehr. "Wir unterstützen damit junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei ihrem Start in ihr wissenschaftliches Leben", so Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle. Die Verleihung in der Aula der Wissenschaften nahm heute Sektionschefin Dr. Elisabeth Freismuth vor. Sie betonte: "Jede/Jeder der ausgezeichneten Studierenden hat durch großes Engagement und hohen persönlichen Einsatz zur Exzellenz an den heimischen Hochschulen beigetragen. Die Leistung dieser jungen Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Künstlerinnen und Künstler ist beeindruckend und verdient größten Respekt." Der Preis ist mit jeweils 2.500 Euro dotiert.

Der Würdigungspreis des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung wird jährlich als besondere Auszeichnung an Absolventinnen und Absolventen der Universitäten und Fachhochschulen mit herausragenden Studienleistungen vergeben. Es werden auch jene Personen, die ein Doktoratsstudium mit einer Promotion unter den Auspizien des Bundespräsidenten abschließen, durch die Überreichung des Würdigungspreises geehrt. Knapp die Hälfte, nämlich 30, der insgesamt 64 ausgezeichneten Personen sind Frauen. Für die meisten der jungen Absolventinnen und Absolventen ist der Würdigungspreis die erste Auszeichnung in ihrer Karriere.

Knapp 90 Prozent der Preisträgerinnen und Preisträger haben bereits während des Studiums eine Studienförderung in Form einer Studienbeihilfe oder eines Leistungs- oder Förderungsstipendiums bezogen. Neben der sozialen Komponente hat die Studienförderung somit auch das Ziel, hervorragende Studienleistungen zu honorieren, erreicht.

Die Veranstaltung wird von einer Broschüre begleitet, die den Wissenschaften ein Bild gibt - sie stellt alle Preisträgerinnen und Preisträger vor und zeigt damit die Bandbreite von klassischer Archäologie und Medizin über Theologie, Philosophie und Biologie bis hin zu Musik, Technischer Physik und Bildender Kunst auf.

