Möbelfachhandel unterstützt die Forderung der Industrie

Wien (OTS) - Der heimische Möbelfachhandel unterstützt die Forderung der österreichischen Möbelindustrie nach einem eindeutigen Herkunftsnachweis in der EU. Eine klare Regelung hilft dem Konsumenten bei der richtigen Produktauswahl.

Der Herkunftsnachweis hat nicht nur sicherheitstechnische Aspekte, sondern schafft für den Verbraucher mehr Transparenz durch mehr Information. Dies bringt in erster Linie dem Kunden, aber auch der Industrie und dem Fachhandel, Vorteile. Mag. Christian Wimmer, Geschäftsführer von SERVICE&MORE: "Wir begrüßen diese Forderung der heimischen Möbelindustrie und sehen darin auch großes Potential für unsere Mitglieder." Denn die GARANT-MÖBEL Austria und WOHNUNION Gruppe, mit ihren rund 240 Mitgliedern die größten Einkaufsverbände für Klein- und Mittelbetriebe der österreichischen Einrichtungsbranche, setzen auf anspruchsvolle und hochwertige Produkte. "Und die kommen bei uns nunmal zum Großteil aus dem Inland", weiß Wimmer. Außerdem bleibe damit die Wertschöpfung überwiegend in Österreich - ein Punkt, der bei SERVICE&MORE von großer Bedeutung ist.

Was Wimmer allerdings nicht gelten lässt, ist, dass es sich im Handel nur noch um den Preis dreht: "Für Großflächenanbieter mag das stimmen. Die Kunden der kleinen Familienbetriebe kaufen jedoch viel mehr als einfach nur Möbelstücke. Sie erwarten zu Recht auch die dazugehörige Dienstleistung." Dazu zählen die Beratung außerhalb der Geschäftszeiten genauso wie die Erarbeitung von Gesamtkonzepten, die weit über den Produktverkauf hinausgehen. Diese Planungen beziehen ebenso den Boden, die Wände und Decken und die Beleuchtung mit ein. "Außerdem", so Wimmer weiter, "hat der Kunde im familiengeführten Fachhandel persönlichen Kontakt zum Unternehmer. Das schafft Vertrauen und Transparenz. So etwas ist eben nur in regional und lokal agierenden Firmen möglich."

Über SERVICE&MORE, GARANT-AUSTRIA und WOHNUNION

Als professioneller Partner im Einrichtungssektor bietet SERVICE&MORE mittelständischen Unternehmen alles, was sie brauchen, um im Zeitalter der Großflächenanbieter erfolgreich bestehen zu können. GARANT-MÖBEL Austria und WOHNUNION sind mit rund 240 Mitgliedern die größten Einkaufsverbände für KMUs der österreichischen Einrichtungsbranche.

Der gemeinsame Verkaufsumsatz im Jahr 2012 lag bei EUR 418 Mio. Das entspricht ca. 10 % des Gesamtmarktes.

Insgesamt beschäftigen die Betriebe ca. 3.000 Mitarbeiter, verlegen 400.000 m2 Parkettboden und verkaufen und montieren rund 6.000 Küchen pro Jahr.

