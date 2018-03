Mazda mit größtem Zulassungsplus im Oktober

Der fulminante Österreichstart des neuen Mazda3 beschert Mazda im Oktober ein Zulassungsplus von 37,8 Prozent.

Klagenfurt (OTS) - Mazda fährt auf der Überholspur. Mit einem Marktanteil von 3,2 % und 856 Zulassungen im Oktober klettert Mazda an die zwölfte Stelle in der österreichischen Marken-Hitparade. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres steigert Mazda die Neuzulassungen damit um 37,8 Prozent - das größte Plus unter den Volumenmarken in Österreich.

Neben dem Mazda6 (102 Zulassungen im Oktober), dem Mazda2 (164) und dem CX-5 (274) sorgt jetzt speziell der neue Mazda3 (232) für starke Absatzimpulse. Der Verkaufsstart des Mazda3 war jedenfalls fulminant. Erst seit Ende Oktober am Markt, haben schon 450 Kunden den Kaufvertrag unterschrieben. Und momentan kommen jede Woche 100 neue Abschlüsse dazu.

Damit ist Mazda auf bestem Weg, das Jahr wiederum als Österreichs populärste japanische Automarke zu beenden. "Über kurz oder lang möchten wir uns ohnehin unter den Top Ten der Marken-Hitparade etablieren", fasst Günther Kerle, Geschäftsführer von Mazda Austria das strategische Ziel ins Auge. In der Oktober-Statistik ist Mazda bereits auf Rang zwölf geklettert.

Rückfragen & Kontakt:

Jo Deimel

Tel.: +43 463 3888 223

deimel @ mazda.at