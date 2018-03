Marjana Gaponenko gewinnt den Literaturpreis Alpha 2013

Jurypräsident Josef Haslinger rühmte die bilderreiche Sprache des prämierten Werks "Wer ist Martha?"

Wien (OTS) - Seit 2010 vergibt Casinos Austria in Kooperation mit den Büchereien Wien den Literaturpreis Alpha. Und was bei der Premiere vor drei Jahren Beweggrund für die Schaffung des Preises war, gilt heute mehr denn je: Die Unterstützung talentierter Autorinnen und Autoren, deren literarische Laufbahn noch in den Anfängen steht. Dass es in Österreich genügend Schriftstellertalente gibt, zeigte sich auch im vierten Jahr des Alpha ganz deutlich. 65 Werke wurden bis Ende Mai eingereicht, drei davon schafften es schließlich ins Finale:

"Wer mit Hunden schläft" von Harald Darer, "Wer ist Martha?" von Marjana Gaponenko und "Der potemkinsche Hund" von Cordula Simon. Der schwierige Auswahlprozess oblag wieder der Alpha-Fachjury, wie schon in den letzten Jahren bestehend aus dem Autor und Präsidenten des deutschen PEN-Zentrums Josef Haslinger als Vorsitzendem, Falter-Kulturredakteur Klaus Nüchtern und Literaturjournalistin Gabriele Madeja.

Und so wartete das Publikum am 11. November 2013 im Studio 44 gebannt auf den Namen, den Josef Haslinger um 20.45 Uhr schließlich bekanntgab: Der Alpha 2013 geht an Marjana Gaponenko. Eine schwierige, aber verdiente Entscheidung, wie Haslinger in seiner Laudatio ausführte. "Es ist wohl das Großartigste, was man über die Menschen sagen kann, dass jeder eine eigene Welt verkörpert. Und vielleicht ist es das Großartigste, was man über Literatur sagen kann, dass sie uns in diese Welt Einblick geben und uns für die Zeit der Lektüre darin mitleben lassen kann." Ein Prädikat, das auf "Wer ist Martha?" voll und ganz zutrifft.

Casinos Austria Vorstand und Alpha-Initiator Dietmar Hoscher erklärte im Gespräch mit Moderatorin Clarissa Stadler, was den Alpha zu einem unverzichtbaren Bestandteil von Literaturförderung macht:

"Erfolgreich ist eine Förderung dann, wenn sie den Autorinnen und Autoren hilft, von ihrer Kunst leben zu können. Es ist gelungen, den Alpha in einer Nische des Kulturbetriebs zu etablieren, in der öffentliche Fördermittel oft nur spärlich fließen."

Seit der Stunde Null als Partner mit dabei sind die Büchereien Wien, vertreten durch Christian Jahl, Leiter der Hauptbücherei Wien und Vorsitzender der Vorjury: "Büchereien haben ursächliches Interesse an neuer, qualitativ hochwertiger Literatur. Der von Casinos Austria initiierte Preis fördert genau diese Nachwuchsliteratur."

Christian Jahl und Dietmar Hoscher hatten an diesem Abend noch eine weitere Trophäe zu vergeben: jene an Josef Haslinger, der seine Tätigkeit als Vorsitzender der Alpha-Jury nach vier Jahren zurücklegt. Autor Paulus Hochgatterer wird diese Aufgabe 2014 übernehmen. Haslinger wurde ausdrücklich dafür gedankt, einem neu zu startenden Literaturpreis durch seinen persönlichen Einsatz einen gut beachteten Anfang ermöglicht und durch seine federführende Mitwirkung maßgeblich dazu beigetragen zu haben, dass der Alpha so gut angenommen wird.

Für die künstlerischen Glanzlichter des Galaabends sorgte neben Lesungen der drei FinalistInnen die Musikformation Andreas Julius Faschings Kuchlradio mit ihren humorigen und gleichzeitig kritischen Liedern.

Im Publikum der feierlichen Gala fanden sich auch die Alpha-Preisträgerinnen von 2011 und 2012, Anna-Elisabeth Mayer und Milena Michiko Flasar. Zu den zahlreichen namhaften Gästen des Abends zählten unter anderem Bundesministerin a.D. Dr. Hilde Hawlicek, der amtsführende Stadtrat für Bildung, Jugend, Information und Sport der Stadt Wien Christian Oxonitsch, die ehemalige Vizepräsidentin des Wiener Landtags Erika Stubenvoll, ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger, die Vizerektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Andrea Kleibel, ORF III-Geschäftsführer Peter Schöber, die Geschäftsführerin der "Initiativen Wirtschaft für Kunst" Brigitte Kössner-Skoff, Autor Christian Gruböck, und Rechtsanwalt Gerald Ganzger (Anwaltskanzlei Lansky, Ganzger & Partner). Erstmals wurde die Veranstaltung nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens für Green Meetings/Events ausgerichtet.

Interessierte können sich schon demnächst auf der internationalen Buchmesse BUCH WIEN einen Vorgeschmack auf "Wer ist Martha?" holen. Am Samstag, den 23. November 2013 wird Marjana Gaponenko aus ihrem Werk vortragen.

Weitere Informationen, die vollständige Jury-Begründung, Fotos der Gala, Kurzbiografien von Marjana Gaponenko und den anderen Nominierten, sowie Details zum Literaturpreis Alpha finden Sie auf http://alpha.casinos.at .

Rückfragen & Kontakt:

Casinos Austria AG

Martin Himmelbauer

Leiter Corporate Communications

Tel.: +43/1/53440-22326

martin.himmelbauer @ casinos.at

www.casinos.at