Kunden kommen mit goldgas sicher durch den Winter

Kundenzuwachs bei goldgas - E-Control bescheinigt Versorgungssicherheit

Wien (OTS) - Ein milder Herbst spricht im Regelfall nicht für hohe Wechselzahlen beim Anbieterwechsel. Der private Gasversorger goldgas GmbH aus Wien freut sich dennoch über hohe Neukundenzahlen. Mag. Georg Heinz, Chief Operating Officer bei der goldgas: "Wir sind mit den Neukundenzahlen mehr als zufrieden. Die Kunden nehmen unsere Kombination aus attraktivem Preis, perfektem Service und höchster Verlässlichkeit an. Wir konnten unsere Anzahl an Neuverträgen im Vergleich zum letzten Jahr erheblich steigern, und dieser Trend setzt sich erfreulicherweise fort."

Dass die Kunden sich bei goldgas absolut sicher fühlen können, hat zuletzt auch die Energie-Control Austria (E-Control) goldgas bestätigt. Ihre Auswertung bescheinigt, dass goldgas eine zuverlässige Versorgung mit Erdgas gewährleistet. Das Unternehmen verfügt über ausreichende Gasmengen, um seine Haushaltskunden jederzeit, also auch in den Wintermonaten und in Extremsituationen sicher zu versorgen.

Die goldgas GmbH war der erste private Gasanbieter für Endkunden im liberalisierten österreichischen Gasmarkt. Hinter dem Unternehmen steht seit März dieses Jahres die VNG-Gruppe, einer der großen Erdgashändler und Energiedienstleister Europas, mit der goldgas SL GmbH (goldgas) aus Eschborn. goldgas ist in Deutschland einer der führenden alternativen Energieversorger im Endkundenmarkt und beliefert derzeit über 130.000 Haushalte und Geschäftskunden in Deutschland.

Die VNG-Gruppe ist in der gesamten Wertschöpfungskette der deutschen und europäischen Erdgaswirtschaft aktiv und konzentriert sich auf die vier Geschäftsbereiche Exploration & Produktion, Handel & Dienstleistung, Transport sowie Speicherung. Mit über 50 jähriger Erfahrung leistet die VNG-Gruppe einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Versorgung von Erdgas.

Als drittgrößter Speicherbetreiber in Deutschland verfügt die VNG-Gruppe über eine Speicherkapazität von 2,6 Milliarden Kubikmetern Erdgas - das entspricht einem Drittel der gesamten österreichischen Speicherkapazität.

Prof. Dr. Klaus-Dieter Barbknecht, Vorstand Handel bei der VNG:

"Für uns ist der österreichische Markt sehr interessant. Wir sehen hier viel Wachstumspotenzial und sind mit der Entwicklung absolut zufrieden. Gleichzeitig freut uns, dass wir goldgas auch durch unsere verschiedenen Bezugsquellen und Speicherkapazitäten in puncto Versorgungssicherheit bedienen können. Ein Thema, das natürlich für alle Kunden oberste Priorität hat. Wir können den goldgas Kunden sagen: goldgas wird stets vertragsgerecht liefern."

"Mit VNG als starker Partner und zuverlässiger Lieferant, werden wir auch alle Neukunden sicher mit Erdgas versorgen können", ergänzt Heinz.

Rückfragen & Kontakt:

goldgas GmbH

Mag. Georg Heinz

Tel.: 01/ 522 09 09

georg.heinz @ goldgas.at

www.goldgas.at