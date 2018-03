BZÖ-GROSZ: An sofortigen Neuwahlen führt kein Weg vorbei!

Parlamentsparteien sollen den Mut haben und Neuwahlantrag einbringen

Wien (OTS) - Einmal mehr pochte heute BZÖ-Chef Gerald Grosz auf sofortige Neuwahlen. "Lieber ein sofortiges Ende mit Schrecken, als 5 Jahren Schrecken ohne Ende. Die bei der Nationalratswahl zustande gekommene Regierungsmehrheit für SPÖ und ÖVP basiert auf Lug und Betrug. Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Michael Spindelleger und Finanzministerin Fekter haben die Menschen unseres Landes betreffend die Budgetzahlen hinters Licht geführt. Für das Budgetloch von 40 Milliarden Euro wird nach Regierungsplänen einmal mehr der Klein- und Mittelstand unseres Landes zahlen dürfen. Statt über wichtige Staats- und Verwaltungsreformen zu diskutieren, beraten die rot/schwarzen Verhandler über neue Steuern und Steuererhöhungen", warnt Grosz.

"Mir sind einige Monate wahlkampfbedingter Stillstand lieber, als verlorene 5 Jahre für Österreich", so der Bündnischef.

Sämtliche oppositionelle Parlamentsparteien seien aufgerufen, einen Neuwahlantrag im Nationalrat einzubringen. "Herr Strache, Frau Glawischnig, Herr Strolz und Herr Stronach! Seien Sie mutig, bringen Sie gemeinsam einen Neuwahlantrag ein und klammern Sie sich nicht an den hochdotierten Oppositionssessel im Plenum. Eine künftige Große Koalition wäre angesichts des Budgetdesasters bereits am Beginn zum Scheitern verurteilt", so Grosz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

BZÖ - Bündnis Zukunft Österreich