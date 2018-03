Sozialdemokratie gedenkt der Gründung der Ersten Republik vor 95 Jahren

Stilles Gedenken beim Denkmal der Republik in Wien

Wien (OTS/SK) - Heute vor 95 Jahren, am 12. November 1918, endete mit der Ausrufung der Ersten Republik die Monarchie in Österreich. Anlässlich dieses Jahrestages fanden sich führende SPÖ-Politiker -darunter Bundeskanzler Werner Faymann, die Regierungsmitglieder Doris Bures, Alois Stöger, Andreas Schieder, Josef Ostermayer, Gerald Klug, die Bundesgeschäftsführer Laura Rudas und Norbert Darabos, Bürgermeister Michael Häupl, ÖGB-Präsident Erich Foglar sowie Vertreter der Wiener Stadtregierung u.a. - am Denkmal der Republik ein, um den Anfängen der parlamentarischen Demokratie in Österreich zu gedenken. ****

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie übernahm der Sozialdemokrat Karl Renner als Staatskanzler die Bildung der ersten Regierung der neuen Republik. Die Sozialdemokratie würdigt das historische Ereignis der Republikgründung mit einem stillen Gedenken. Das Denkmal der Republik wurde 1928 zum zehnten Jahrestag der Republik eingeweiht. Es besteht aus Büsten des ersten sozialdemokratischen Bürgermeisters von Wien Jakob Reumann, des Begründers der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Victor Adler und des ersten sozialdemokratischen Ministers für soziale Verwaltung Ferdinand Hanusch.

Im Zuge der Ausschaltung der Republik wurde es 1934 durch die Austrofaschisten entfernt, seit 1948 befindet es sich wieder an seinem Standort am Dr.-Karl-Renner-Ring zwischen Parlamentsgebäude und Palais Epstein. (Schluss) sc/gd

