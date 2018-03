100 Jahre Logopädie: FH Campus Wien lädt zur Festveranstaltung

Symposium auf den Spuren Fröschels' am 22. November 2013

Wien (OTS) - Es war der Wiener Mediziner Emil Fröschels, der 1913 mit seinem "Lehrbuch der Sprachheilkunde (Logopädie) für Ärzte, Pädagogen und Studierende" den Begriff Logopädie prägte. Nach dem "Anschluss" musste Fröschels 1939 in die USA emigrieren, wo er die Logopädie und Phoniatrie nachhaltig weiterentwickelte. Zum Jubiläum findet am 22. November ein Symposium über die historischen, aktuellen und zukunftsweisenden Entwicklungen der Logopädie statt.

Heute bezeichnet die Logopädie die medizinisch-therapeutische Fachdisziplin, die Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- oder Hörbeeinträchtigungen zum Gegenstand hat. Zur Festveranstaltung anlässlich des "Geburtstages der Logopädie" lädt der Studiengang Logopädie - Phoniatrie - Audiologie an der FH Campus Wien, der größten akkreditierten Fachhochschule Österreichs ein.

Zeit: 22. November 2013, 9.30 - 17.30 Uhr

Ort: FH Campus Wien, Festsaal, Favoritenstraße 226, 1100 Wien

Anmeldung: bis 18. November 2013 unter www.fh-campuswien.ac.at/100-jahre

Vortragsthemen:

Von der Vision zur Profession

Erinnerungen an Emil Fröschels

Phoniatrie - Logopädie heute

Logopädie 30 20 42

Impulse von Emil Fröschels: Die Gegenwart

Zukünftige Herausforderungen in der Logopädie

Logopädie: Quo vadis? - Ein World-Café

Gesundheit, Recht und Politik

Profession und (Verbands-)Organisation

Diversität - Vom Individuum zur Vielfalt

ICF - Das Esperanto im Gesundheitswesen

Forschung in der Logopädie: Im Spannungsfeld von Theorie und Praxis

Vollständiges Programm: Programm 100 Jahre Logopaedie.pdf (71 KB)

Informationen zum Bachelorstudium Logopädie - Phoniatrie -Audiologie: www.fh-campuswien.ac.at/logo_b

FH Campus Wien

Mit mehr als 4.500 Studierenden ist die FH Campus Wien die größte akkreditierte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheit, Public Sector, Soziales und Technik steht den Studierenden im Studienjahr 2013/14 ein Angebot von über 50 Bachelor- und Masterstudiengängen sowie Lehrgängen zur Auswahl: www.fh-campuswien.ac.at/facts. Die FH Campus Wien kooperiert mit mehreren Universitäten (Uni Wien, BOKU, MUW, VetMed, TU Wien, MU Leoben). Die Gesundheitsstudiengänge werden in Zusammenarbeit mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV) geführt. Public Management wurde in Kooperation mit dem Bundeskanzleramt, Tax Management mit dem Bundesministerium für Finanzen entwickelt. Zahlreiche F&E-Projekte der Studiengänge und externe Auftragsforschung werden über eigene Forschungsgesellschaften abgewickelt. Die FH Campus Wien ist mit Unternehmen, Verbänden, Schulen und öffentlichen Einrichtungen vernetzt. Darüber hinaus belegen anerkannte Zertifizierungen die hohen Standards im Qualitätsmanagement der Hochschule: www.fh-campuswien.ac.at/zert

