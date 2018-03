Wirecard und cadooz geben gemeinsam Co-Branding-Prepaidkarten heraus / Maestro-Prepaidkarten als Instrument zur Mitarbeiter-incentivierung / Flexible White-Label-Lösung

Aschheim (München) (ots) - Die Wirecard Card Solutions Ltd., ein Unternehmen der Wirecard Gruppe, hat als ein europaweit führendes, kartenausgebendes Finanzinstitut das neue Co-Branding-Projekt der cadooz GmbH, ein Unternehmen der Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:

EEFT), übernommen. Die Hamburger Firma zählt zu den führenden Full-Service-Anbietern für Gutscheine, Sachprämien und Incentivelösungen im deutschsprachigen Raum.

Die Kooperation umfasst die Herausgabe von zwei Maestro-Prepaidkarten in unterschiedlichen Ausführungen: Die "cadoozCard" und die "cadoozCard plus". Beide Karten eignen sich als Motivations- und Belohnungsinstrument zur Mitarbeiterbindung. Die Herausgabe der Karten ist kürzlich in Deutschland gestartet. Eine Ausweitung auf weitere europäische Länder soll zügig umgesetzt werden.

Unternehmen, die Mitarbeiter belohnen und langfristig an sich binden möchten, haben die Wahl: Möchten sie ihren Mitarbeitern eine Prepaidkarte nur für ein Netzwerk mit ausgewählten Shopping-Partnern zur Verfügung stellen, steht die "cadoozCard" zur Verfügung. Die "cadoozCard plus" bietet erweiterte Flexibilität und kann darüber hinaus in jedem Lebensmitteleinzelhandel, Discounter und bei Tankstellen eingesetzt werden, die Maestro akzeptieren. Auf Wunsch wird jedes Kartenprodukt mit Firmenlogo oder komplett im Corporate Design personalisiert.

Volker Patzak, Vice President Business Development der cadooz GmbH, sagt: "Wirecard zählt zu den führenden Herausgebern von innovativen Prepaidkarten. Mit den verschiedenen Kartenausführungen bieten wir Unternehmen ein einzigartiges, flexibles Instrument zur Mitarbeiterbindung, das sämtliche regulatorische Anforderungen eines E-Geld-Produkts erfüllt. Durch die Maestro-Funktion stellen wir sicher, dass Kunden ein breites Akzeptanznetzwerk aus Shopping-Partnern nutzen können."

"Durch unsere langjährige Erfahrung sehen wir enormes Potenzial in Co-Branding-Produkten", sagt Klaus Kröger, Geschäftsführer bei der Wirecard Card Solutions Ltd.. "Zudem sind Kartenprodukte in jeglicher Form gefragter denn je und eignen sich hervorragend zur Kunden- und Mitarbeiterbindung. Daher freuen wir uns sehr, dass wir dieses Projekt zusammen mit cadooz realisieren."

Bereits mehr als 3.000 Unternehmen aller Branchen wenden die innovativen Konzepte von cadooz für die Incentivierung von Mitarbeitern, zur Verkaufsförderung oder als Marketinginstrument an. Mit den neuen, über Wirecard emittierten Karten wird die cadooz-Produktpalette verstärkt und weitere Absatzkanäle eröffnet.

Über cadooz:

Die cadooz Gruppe, ein Unternehmen der Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), hat ihren Sitz in Hamburg und beschäftigt mehr als 80 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg und München. Unter ihrem Dach werden die cadooz GmbH und die cadooz rewards GmbH zusammengefasst. Das Unternehmen ist mit der Gutschein- und Erlebnisexpertise der cadooz GmbH sowie der Sachprämienkompetenz der cadooz rewards GmbH führender Premium-Full-Service-Anbieter für Gutscheinlösungen, Sachprämien und Incentives im Bereich Kunden- und Mitarbeiterbindung in Deutschland. Mehr als 3.000 Unternehmen aller Branchen wenden die innovativen Konzepte der cadooz GmbH für ihre Incentive-Maßnahmen oder im Marketing an. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.cadooz.com

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI).

www.wirecard.de | www.wirecardbank.de | www.mywirecard.com

