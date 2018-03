Steyr Shopping Card: Eine Stadt - eine Karte

Als erste Stadt Österreichs setzt man in Steyr mit der neuen Steyr Shopping Card auf eine moderne und innovative Gutscheinvariante.

Wien (OTS) - Seit Anfang November gibt es eine Neuerung in Steyr: der beliebte Steyrer Stadtmarketing Papier-Gutschein wurde ersetzt durch ein elektronisches Gutscheinkartensystem von PayLife. Die neue Steyr Shopping Card kann in über 80 Steyrer Geschäften, Dienstleistungs-und Gastronomiebetrieben mit Maestro-Akzeptanz zum bargeldlosen Bezahlen verwendet werden.

Das ideale Geschenk für jedermann

Die Steyr Shopping Card ist eine Karte für viele Gelegenheiten -ob für Firmen als Kunden- oder Mitarbeitergeschenk, zu Geburtstag, Hochzeit oder Weihnachten - mit der Gutscheinkarte liegt man beim Schenken immer richtig.

"Die Steyr Shopping Card ist das perfekte Geschenk für jeden Anlass! Mit der neuen Steyr Shopping Card können Kunden jetzt noch bequemer einkaufen. Die Gutscheinkarte ist in der Geldbörse immer mit dabei und kann so lange zum Einsatz kommen, bis das Guthaben auf der Karte aufgebraucht ist", meint Daniela Limberger, Obfrau des Vereins "Steyr Lebt!", der sich zum Ziel gesetzt hat, die Kaufkraft in der Stadt zu halten.

Einfache Abwicklung für Kunden und Händler

Für die Betriebe der Steyrer Kaufmannschaft wird das Gutscheinhandling einfacher - Kunden bezahlen mit der Shopping Card bequem an der Bankomat-Kasse, und so ersparen sich Händler eine umständliche Abwicklung.

Innovativ und zukunftsorientiert

"Wir freuen uns, dass Steyr als erste Stadt Österreichs auf diese fortschrittliche Gutscheinform setzt und somit anderen Städten einen Schritt voraus ist. Gutscheinkarten sind ein modernes, zeitgemäßes Geschenk. Die Steyr Shopping Card wird bei den Steyrern mit Sicherheit großen Anklang finden, die Kaufkraft bleibt in der Stadt." ist Peter Neubauer, Geschäftsführer von PayLife, überzeugt.

Beladen werden kann die Geschenkkarte mit einem frei wählbaren Guthaben zwischen EUR 10,- und EUR 150,-. Überreicht wird die Karte in einer edlen Geschenkverpackung, die auch Platz für eine persönliche Widmung bietet. Den aktuellen Guthabensstand der Karte kann man jederzeit online unter www.steyrshoppingcard.at, per SMS sowie an jeder PayLife Bankomat-Kasse der teilnehmenden Betriebe abfragen. Die Steyr Shopping Card ist im Büro des Tourismusverbandes am Stadtplatz 27 in Steyr erhältlich, sowie ab einer Stückzahl von 20 Karten direkt beim Verein "Steyr Lebt!" unter www.steyrshoppingcard.at

Über PayLife

PayLife als Marktführer und Nummer 1 ist die erste Wahl für bargeldloses Bezahlen in Österreich. PayLife sorgt für bequemes, einfaches und sicheres Bezahlen mit Karte und steht für Kundennähe und Innovation. Ob Karte, Bankomat-Kasse, E-Commerce oder die Elektronische Geldbörse Quick, PayLife ist Anbieter von individuellen und umfassenden Produkten für alle Bedürfnisse. Mit PayUnity ist PayLife einziger Anbieter für E-Commerce und POS-Zahlungen aus einer Hand. Im In- und Ausland bietet PayLife ihren Kunden passende Gesamtlösungen für POS-Terminals, Online-Geschäft, Prepaid- und Kreditkarten. PayLife ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SIX und in SIX Payment Services integriert.

PayLife. Bringt Leben in Ihre Karte.

