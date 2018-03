Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied verleiht den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung 2013

Wien (OTS) - Zum sechsten Mal vergab Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied gestern Abend den Österreichischen Staatspreis für Erwachsenenbildung. Die PreisträgerInnen wurden in drei Kategorien ausgezeichnet: Dr. Fritz Bauer erhält den Staatspreis für Erwachsenenbildung 2013 in der Kategorie "ErwachsenenbildnerIn 2013". In der Kategorie "Themenschwerpunkt 2013 Politische Bildung" konnte die "Interaktive, partizipative und politische Theaterarbeit" des Vereins InterACT, Werkstatt für Theater und Soziokultur Publikum und Jury überzeugen, während sich Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt über die Auszeichnung in der Kategorie "Wissenschaft und Forschung 2013 - Gesamtwerk" freuen darf.

Aus einem Pool an Einreichungen wählte eine Expertenjury drei Projekte in den jeweiligen Kategorien aus. Das Publikum konnte im Anschluss mittels Online-Voting für seine FavoritInnen abstimmen -rund 2.250 Personen nutzten diese Gelegenheit.

120 geladene Gäste nahmen an der festlichen Verleihung in den Räumlichkeiten des Theatervereins Odeon in der Taborstraße in Wien teil und würdigten gemeinsam die im Bereich der Erwachsenenbildung engagiert Tätigen.

Die PreisträgerInnen 2013:

In der Kategorie "ErwachsenenbildnerIn 2013": Dr. Fritz Bauer

Fritz Bauer, Leiter der Abteilung Bildungs- und Jugendpolitik der Arbeiterkammer OÖ, hat sich in der Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Innovationen im Bereich der Bildungsangebote, der Qualitätsförderung in der Erwachsenenbildung und in der Etablierung von Fördermodellen für BildungsteilnehmerInnen Verdienste erworben. Sein Engagement gilt speziell bildungsbenachteiligten Menschen. Viele seiner Projektergebnisse und Produkte waren Vorbild für bundesweite und internationale Entwicklungen, wie z. B. das Bildungskonto OÖ, das oberösterreichische Qualitätssiegel der Erwachsenenbildung oder das Kompetenzanerkennungsverfahren "Du kannst was".

In der Kategorie "Themenschwerpunkt 2013: Politische Bildung":

"Interaktive, partizipative und politische Theaterarbeit" des Vereins InterACT, Werkstatt für Theater und Soziokultur

Seit mehr als zehn Jahren realisiert InterACT kreative und innovative Wege der politischen Beteiligung und Bildung durch interaktive und partizipative Theaterformen. Menschen, die am öffentlich-politischen und kulturellen Leben sonst nur wenig teilhaben, werden dabei ermutigt, mit ihrer eigenen Stimme zu sprechen, ihre Anliegen und Interessen zum Ausdruck zu bringen und zur Lösungssuche für gesellschaftliche Problem- und Konfliktfelder beizutragen. Die Theaterstücke und

-szenen werden an öffentlichen Orten zur Aufführung gebracht und mit Entscheidungs- und VerantwortungsträgerInnen diskutiert. Das Preisgeld beträgt 5.000,-- EUR.

In der Kategorie "Wissenschaft und Forschung 2013 - Gesamtwerk":

Univ.-Prof. Dr. Hubert Christian Ehalt

Der Historiker und Anthropologe Hubert Christian Ehalt steht mit den von ihm entwickelten "Wiener Vorlesungen" für erfolgreiche Wissenschaftsvermittlung und für eine gelungene Verbindung zwischen Wissenschaft und Erwachsenenbildung.

Als Wissenschaftsreferent der Stadt Wien gelingt es ihm seit 1987 Woche für Woche, Persönlichkeiten des intellektuellen Lebens mit HörerInnen aller Alters- und Bevölkerungsgruppen zusammenzubringen, um nach Befunden und Analysen zu den großen aktuellen Themen und Problemen der Welt gemeinsam zu diskutieren. Die Wiener Vorlesungen sind niederschwellig, frei und kostenlos zugänglich, stets gut besucht und aus dem kulturell-geistigen Leben Wiens nicht mehr wegzudenken.

